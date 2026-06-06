"Freunde werden weniger" Ottfried Fischer 80 Kilo leichter: Das macht "Der Bulle von Tölz" heute Aktualisiert: Vor 1 Stunde von C3 Newsroom Ottfried Fischer mit seiner Frau Simone. Der deutsche Schauspieler hat mehr als 80 Kilo abgenommen. Bild: IMAGO / Sven Simon

Wie geht es eigentlich dem "Bullen von Tölz"? Ottfried Fischer hat sich in den letzten Jahren aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Trotz seiner Diagnose hat der "Pfarrer Braun"-Schauspieler einiges abgenommen - und war zuletzt sogar bei einer Kinopremiere dabei.

Hier kannst du "Der Bulle von Tölz" streamen Ottfried Fischer in seiner Paraderolle - kostenlos auf Joyn

Er gehörte über Jahrzehnte zu den beliebtesten Gesichtern des deutschen Fernsehens: Mit seinem trockenen Humor, seiner bayerischen Bodenständigkeit und seinem unverwechselbaren Charisma begeisterte Ottfried Fischer Millionen von Zuschauer:innen. Als Benno Berghammer in "Der Bulle von Tölz" oder als scharfsinniger Geistlicher in "Pfarrer Braun" schrieb er Fernsehgeschichte. Doch heute ist es ruhig um den Schauspieler geworden, denn: Seine Parkinson-Erkrankung hat sein Leben grundlegend verändert. Unter anderem hat er nach seiner Diagnose 80 Kilo abgenommen. Und so stellt sich die Frage: Was macht "Pfarrer Braun" heute?

Vom Kabarett zum "Pfarrer Braun" Ottfried Fischer hat mit seiner Hauptrolle als "Pfarrer Braun" echten Kultstatus erreicht. Bild: imago / Raimund Müller

Kaum ein deutscher Schauspieler prägte die Fernsehlandschaft der 1990er- und 2000er-Jahre so nachhaltig wie Ottfried Fischer. Seinen Durchbruch feierte der Niederbayer zunächst als Kabarettist. Mit der BR-Sendung "Ottis Schlachthof" etablierte er sich als scharfzüngiger Beobachter des gesellschaftlichen Geschehens. Bundesweit bekannt wurde Fischer schließlich durch seine Paraderolle als Kommissar Benno Berghammer in der erfolgreichen Krimireihe "Der Bulle von Tölz", die von 1995 bis 2009 ausgestrahlt wurde. Später folgte mit "Pfarrer Braun" ein weiterer TV-Erfolg: Zwischen 2003 und 2014 verkörperte er den kriminalistisch begabten Geistlichen, der zahlreiche rätselhafte Fälle löste.

Samstag noch nichts vor? Am 6. Juni "Pfarrer Braun" hier streamen: Gleich live Live in 46 Minuten • Pfarrer Braun Kein Sterbenswörtchen Verfügbar auf Joyn 90 Min Erinnerung Link kopieren Teilen

Ottfried Fischer über seine Diagnose Doch dann der große Schock: Im Jahr 2008 machte Ottfried Fischer öffentlich, dass er an Parkinson leidet. Bereits zuvor hatte er erste Symptome bemerkt, doch erst mit der Diagnose wurde klar, dass die Krankheit sein weiteres Leben maßgeblich bestimmen würde. Heute schränkt ihn die fortschreitende Erkrankung deutlich ein. Seine Beweglichkeit und seine Sprache haben sich verändert, längere öffentliche Auftritte sind kaum noch möglich. Vor der Kamera steht der Schauspieler längst nicht mehr. Seine letzte Filmrolle spielte er im Jahr 2019. Trotz aller Einschränkungen begegnet Fischer seiner Situation mit bemerkenswerter Gelassenheit. Statt gegen Unvermeidbares anzukämpfen, konzentriert er sich auf das, was noch möglich ist. Regelmäßige Physiotherapie gehört fest zu seinem Alltag. Dreimal pro Woche trainiert er, um möglichst lange mobil und selbstständig zu bleiben, verriet er der "Bild".

Freunde werden weniger. Für mich ist das aber kein Grund, Vorwürfe zu machen. Ich denke, diejenigen, die gesund sind, haben etwas zu tun. Ottfried Fischer gegenüber der "Fernsehwoche" (2024)

So viel hat Ottfried Fischer abgenommen Seitdem geht es bei ihm gewichtstechnisch bergab: Im Frühjahr 2026 sorgte Ottfried Fischer erneut für Schlagzeilen - diesmal wegen seines drastischen Gewichtsverlusts: Der Schauspieler hat in den vergangenen Jahren insgesamt mehr als 80 Kilogramm abgenommen, wie unter anderem die "Bild" berichtete. Aktuell bringt er nach eigenen Angaben noch rund 125 Kilogramm auf die Waage. Allein innerhalb eines Jahres verlor er etwa 30 Kilogramm, teilte er der Münchner "tz" mit. Zuvor hatte er bereits rund 50 Kilogramm abgenommen. Zu Spitzenzeiten wog Fischer mehr als 200 Kilogramm.