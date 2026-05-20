Am Montag wurde publik, dass Schauspielerin Luna Jordan unerwartet gestorben ist. Sie wurde nur 25 Jahre alt. Auf Social Media nehmen Fans und Promi-Kolleg:innen jetzt Abschied.

"Ich trage dich in meinem Herzen"

Luna Jordan hatte sich die letzten Jahre mit Serien wie "Jenseits der Spree" (2021 bis 2026), "Polizeiruf 110" (2021, 2026) und "Euphorie" (2025) einen Namen gemacht. Am gestrigen Montag folgte dann die traurige Nachricht: Die Schauspielerin ist tot, die Todesursache ist nicht bekannt.

Ihre Follower:innen und Kolleg:innen können es nicht glauben und gedenken des "Polizeiruf 110"-Stars in den sozialen Medien. Unter einem ihrer letzten Instagram-Postings, das sie beim Louis-Vuitton-Dinner bei der Berlinale zeigt, häufen sich die Beileidsbekundungen.

Schauspieler Nick Romeo Reimann, unter anderem bekannt aus der Filmreihe "Vorstadtkrokodile", schrieb: "Danke für unsere schönen Begegnungen und deine Offenheit. Ich trage dich in meinem Herzen." Auch Mehdi Meskar ("Paris Has Fallen") kommentierte zwei Emojis: ein weißes Herz und eine Taube.

Louis Landau, mit dem Luna zuletzt für "Hamburg Days" vor der Kamera stand, meldete sich in seiner Instagram-Story ebenfalls zu Wort. Er schrieb: "In der kurzen Zeit, in der wir zusammengearbeitet haben, hast du einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Wir werden dich sehr vermissen, Luna."