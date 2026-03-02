Die Moderatorin ist besorgt Raketenalarm: Verona Pooths 14-jähriger Sohn Rocco sitzt allein in Dubai fest Aktualisiert: Vor 1 Stunde von Buzzwoo Gemeinsamer Auftritt: Verona Pooth zeigt sich 2025 bei einem Event Seite an Seite mit ihrem Sohn Rocco. Bild: picture alliance / Panama Pictures

Für Verona Pooth wurde ein ohnehin schwerer Tag zur emotionalen Ausnahmesituation. Während sie in Düsseldorf um finanzielle Entschädigung kämpfte, saß ihr Sohn Rocco in Dubai fest – abgeschnitten vom Flugverkehr, mitten in einer zunehmend unsicheren Region.

+++ Update 3. März 2026 +++ Ein ohnehin belastender Tag wurde für Verona Pooth zu einer emotionalen Zerreißprobe. Gemeinsam mit ihrem Mann Franjo Pooth erschien die "Villa der Versuchung"-Moderatorin vor dem Landgericht Düsseldorf. Dort ging es um ein Verfahren gegen ihren früheren Versicherungsmakler, dem das Ehepaar Falschberatung vorwirft. Während Verona und Franjo im Gerichtssaal um ihr Recht kämpften, waren ihre Gedanken ganz woanders – in Dubai. Dort befand sich Sohn Rocco, ohne seine Eltern. Als sich der Iran-Konflikt zuspitzte und Israel sowie die USA massive Luftangriffe auf Teheran und weitere Ziele flogen, verschärfte sich die Sicherheitslage in der gesamten Region spürbar. Der internationale Flughafen von Dubai stellte den Betrieb weitgehend ein, der Luftraum wurde gesperrt. Der 14-Jährige konnte die Stadt nicht verlassen und saß plötzlich alleine fest.

Riskante Reise durch mehrere Länder Kaum war der Gerichtstermin beendet, reagierte Franjo Pooth. Der 56-Jährige machte sich auf den Weg Richtung Naher Osten, zunächst per Flug über Istanbul und Kairo bis nach Riad in Saudi-Arabien. Von dort aus soll es mit dem Auto weitergehen, bis zur Grenze der Vereinigten Arabischen Emirate. Dort wartet ein Fahrer mit einem gepanzerten Fahrzeug, der ihn sicher nach Dubai bringen soll. "Allein die etwa 1.000 Kilometer lange Autofahrt in den Stadtteil Al Barari wird wohl mehr als zehn Stunden dauern", erklärte Verona gegenüber der "BILD". Dass zusätzlich Wasser und Medikamente eingepackt wurden, ließ die Ernsthaftigkeit der Lage noch deutlicher werden. Ursprünglich war geplant, Rocco und seine Begleiterin Louisa Büscher, die Freundin von Sohn San Diego, bereits an der Grenze abzuholen. Dieser Plan wurde jedoch verworfen, da das Risiko einer langen Fahrt durch potenziell gefährliche Gebiete als zu hoch eingeschätzt wurde. Experten beschreiben die Lage aktuell als "äußerst volatil", nachdem iranische Raketen und Drohnen zuletzt auch Ziele in den Golfstaaten erreicht haben sollen.

Warten, Hoffen, Bangen in Deutschland Während Franjo sich auf der gefährlichen Route durch die Wüste befindet, bleibt Verona in Deutschland zurück, in großer Sorge. "Ich hoffe von Herzen, dass alles gut geht und Franjo in spätestens 24 Stunden Roccolito und Louisa wieder in die Arme schließen kann. Mehr wünsche ich mir gerade nicht, als dass alle gesund und sicher wieder zusammen sind", sagte sie dem Blatt. Besonders dankbar äußerte sich die Moderatorin über die Unterstützung für ihren Sohn: "Louisa ist ein wahrer Sonnenschein. Sie gibt alles, um Roccolito in dieser schweren Zeit zu unterstützen. Dafür bin ich ihr unendlich dankbar." Die Familie war im Jahr 2025 nach Dubai ausgewandert, Rocco besucht dort seither die Schule.

+++ Ursprüngliche Meldung +++

TV-Ikone Verona Pooth zieht gegen ihren langjährigen Versicherungsmakler vor Gericht. Auslöser ist der folgenschwere Einbruch an Heiligabend 2021, bei dem Schmuck im Wert von über einer Million Euro aus ihrem Zuhause gestohlen wurde. Bis heute ist keines der Stücke wieder aufgetaucht.

Am Montag stehen sich die Moderatorin und ihr früherer Berater vor dem Landgericht Düsseldorf gegenüber. Mehr als zehn Jahre hatte er sie betreut - nun wirft sie ihm Falschberatung und eine Unterversicherung vor.

Mein Schmuck war über eine Million Euro wert. Ein Teil des Schadens wurde zwar reguliert, ein erheblicher Betrag ist jedoch weiterhin offen. Verona Pooth

Streit um Unterversicherung Besonders schmerzt sie, dass ihr ehemaliger Makler die Verantwortung zurückweist. "Ich bin am Boden zerstört und kann es kaum fassen, dass mein Versicherungsmakler sich in dieser schwierigen Situation gegen mich stellt und jegliche Verantwortung von sich weist", sagt sie gegenüber "Bild". Nach ihren Angaben habe die Versicherung wegen einer angeblichen Unterversicherung nur einen Teil der Schadenssumme erstattet. Der Makler bestreitet die Vorwürfe - nun soll das Gericht entscheiden. Zusätzlicher Rückschlag: Ihr Vertrag bei der Versicherung sei vor einigen Monaten nach langjähriger Treue gekündigt worden. "Ich habe meine Beiträge immer bezahlt, und die waren hoch. Trotzdem heißt es heute, ich sei unterversichert gewesen", ärgert sich die "Villa der Versuchung"-Moderatorin.

Schmuck als Altersvorsorge Für die Unternehmerin geht es um weit mehr als Luxus. Der gestohlene Schmuck war ihre private Altersvorsorge. "Ich habe über 25 Jahre mein ganzes Geld in Schmuck investiert. Das war mein Lebenswerk. Andere kaufen Aktien oder Immobilien. Ich habe gezielt hochwertigen Schmuck gekauft. Diamanten, Gold und Markenstücke von Rüschenbeck, Cartier und Rolex", erklärt sie. Pooth betont, nicht aus wohlhabenden Verhältnissen zu stammen und nichts geerbt zu haben. Über Jahrzehnte habe sie bewusst in Wertstücke investiert.

Für mich geht es nicht um Luxus, sondern um meine Absicherung. Verona Pooth