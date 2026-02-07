Ihr Leben vor der Kamera Rebecca Immanuel: So hat sich die "Bergdoktor"-Darstellerin verändert Aktualisiert: Vor 1 Stunde von Helena Fliegl So hat sich Rebecca Immanuel nach über 30 Jahren Schauspielkarriere verändert. Bild: picture alliance / Sammlung Richter / IMAGO / Frederick Keiller

Rebecca Immanuel ist aus der deutschen Fernsehlandschaft kaum wegzudenken. Ob als schlagfertige Anwältin Sandra Starck in "Edel & Starck" oder als engagierte Ärztin Dr. Vera Fendrich in "Der Bergdoktor" - die Schauspielerin begeistert seit Jahren ein breites Publikum.

Rebecca Immanuel wurde 1970 in Oberhausen als Sonja Zimmer geboren. Die 55-Jährige legte den Grundstein für ihre vielseitige Karriere mit einem Highschool-Diplom in den Vereinigten Staaten und dem Abitur 1991 in Hamburg. Ihre Leidenschaft für die Schauspielerei führte sie von 1994 bis 1998 an die Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch in Berlin, wo sie ihr Handwerk erlernte und zusätzlich einen Hollywood Acting Workshop besuchte. Ihre ersten Schritte vor der Kamera machte Immanuel in den frühen 1990er-Jahren im Theater und kleineren Fernsehrollen. 1994 gab sie ihr Debüt in einer Episode der Krimiserie "Doppelter Einsatz". Von 1995 bis 1996 übernahm sie ein festes Engagement in der ARD-Fernsehserie "Gegen den Wind", bevor sie 1996 in Rüdiger Nüchterns Fernsehfilm "Eldorado" ihre erste Hauptrolle spielte und im Kinofilm "Die wilde Leni" zu sehen war.

Hardy Krüger jr. und Rebecca Immanuel haben bei der 90er-TV-Serie "Gegen den Wind" mitgespielt. Bild: imago stock&people

Der Durchbruch gelang ihr schließlich von 2002 bis 2005 mit der Rolle der schlagfertigen Rechtsanwältin Sandra Starck in der SAT.1-Serie "Edel & Starck", für die sie gemeinsam mit Christoph M. Ohrt den Bayerischen Fernsehpreis erhielt.

"Edel & Starck" (2002) Rebecca Immanuel spielt mit Sarah Starck eine freche, etwas unterkühlte und äußerst kompetente Anwältin. Anfang 30, präsentierte sie sich schlank und mit einem scharfen Verstand, der sie in den Gerichtssälen Berlins zu einer ernstzunehmenden Gegnerin macht. Felix Edel, ihr charmanter aber etwas eitler Partner, bildet den perfekten Gegenpol. Die Serie lebt von den Gegensätzen der beiden Charaktere, ironischen Brechungen von Rollenbildern und einer latent-erotischen Spannung, die sich durch die gesamte Handlung zog.

"Edel & Starck" mit Rebecca Immanuel lief 2002 im deutschen Fernsehen an. Bild: imago stock&people

"Jetzt sind wir dran!" (2010) Nach vielen weiteren erfolgreichen Rollen, unter anderem in der "Sesamstraße", im "Traumschiff" und weiteren öffentlich-rechtlichen Produktionen, stellt "Jetzt sind wir dran!" einen nächsten Schritt in Rebecca Immanuels Karriere dar. In der SAT.1-Krimikomödie spielt sie Sabine, die Ehefrau des Kurierfahrers Georg (Jan-Gregor Kremp) und eine von drei neugierigen Ehefrauen, die in den aberwitzigen Plan hineingezogen werden. Die Geschichte vermischt Gaunerkomödie mit emotionalem Familiendrama, Freundschaft, Liebe und dem Traum vom großen Geld. Rebecca Immanuel verkörpert mit knapp 40 Jahren die junge, attraktive Frau Sabine mit viel Charme.

"Alle Macht den Kindern" (2013) In der Komödie "Alle Macht den Kindern" schlüpft Rebecca Immanuel in die Rolle der Hannah Wiebeck, der Mutter einer typischen Durchschnittsfamilie. Basierend auf dem gleichnamigen Sachbuch, wagen Hannah und ihr Mann Mattes ein riskantes Experiment: Für einen Monat überlassen sie ihren Kindern die Kontrolle über die Familie. Hannah, die einen kleinen Blumenladen betreibt und sich hingebungsvoll um ihren Haushalt kümmert, übernimmt während des Experiments widerwillig die Rolle des passiven Elternteils. Doch das Chaos, das ihre Kinder anrichten, stellt sie vor ungeahnte Herausforderungen. Rebecca Immanuel zeigt in dieser Rolle eine neue Facette ihres schauspielerischen Könnens. Im Vergleich zu ihren früheren Rollen, in denen sie oft als junge, attraktive Powerfrau zu sehen war, verkörpert sie hier eine reife Frau mittleren Alters, die mit den alltäglichen Problemen einer Familie zu kämpfen hat. "Alle Macht den Kindern" ist eine humorvolle Auseinandersetzung mit den Herausforderungen des Familienlebens und zeigt Rebecca Immanuel in einer neuen, authentischen Rolle.

"Der Bergdoktor" (2013 bis heute) "Der Bergdoktor" ist ohne Frage eine der bedeutendsten Rollen in Rebecca Immanuels Karriere. Seit 2012 spielt sie die Klinikleiterin Dr. Vera Fendrich in der ZDF-Serie. Die Episoden folgen dem bekannten Muster: Dr. Gruber (Hans Sigl) löst medizinische Rätsel, unterstützt von Dr. Kahnweiler (Mark Keller) und Dr. Fendrich. Parallel wird die Familiengeschichte der Grubers erzählt. Rebecca Immanuel prägt Vera Fendrich als zielstrebige, warmherzige und bisweilen launische Ärztin. Im Laufe der Serie entwickelt sich eine tiefe Vertrautheit zu Dr. Kahnweiler, die durch neue Herausforderungen auf die Probe gestellt wird. Die Schauspielerin, mittlerweile Mitte 50, verleiht der Rolle eine Reife, die sie in früheren Jahren noch nicht gezeigt hat. Ihr äußeres Erscheinungsbild hat sich über die Jahre gewandelt, doch sie bleibt ihrer Rolle treu und ist ein fester Bestandteil des "Bergdoktor"-Ensembles.

