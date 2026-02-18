Die Geissens privat Robert Geiss so persönlich wie selten: Was hinter Glamour und starken Sprüchen steckt Veröffentlicht: Vor 41 Minuten von Buzzwoo Trügt der Schein? Ein Blick hinter die Kulissen zeigt eine neue Seite der Familie Geiss. Bild: picture alliance / ABBfoto

Luxusvillen, Yachten und Dauer-Sonnenschein - so kennt man die Geissens. Doch hinter der schillernden Fassade gab es zuletzt auch schwierige Momente. In einem Interview mit "Bunte.de" zeigen sich Robert und Carmen so offen wie lange nicht und verraten, was sie wirklich zusammenhält.

"Eine schrecklich glamouröse Familie" Seit über einem Jahrzehnt gewähren Robert und Carmen Geiss gemeinsam mit ihren Töchtern Davina und Shania Einblicke in ihr Leben zwischen Monaco, Saint-Tropez und den Hotspots dieser Welt. In der Kult-Doku "Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie" zeigen sie ihren Alltag mit allem, was dazugehört: Luxus, Diskussionen, große Gefühle. Obwohl Kameras die Familie seit 15 Jahren begleiten, gibt es klare Grenzen. Gesundheitliche Themen oder sehr intime Angelegenheiten bleiben bewusst privat. "Wir zeigen viel, aber eben nicht alles", machen Carmen und Robert deutlich. Diese Balance sei ihnen wichtig und werde vom Umfeld respektiert.

Ein Jahr, das Spuren hinterließ 2025 war für die Familie alles andere als leicht. Ein brutaler Überfall auf ihre Villa in Saint-Tropez erschütterte das Paar. Dazu kamen ein Unfall von Carmen und langwierige Probleme bei der Renovierung ihrer Yacht "Indigo Star". Wochen voller Rückschläge, die selbst einen Optimisten wie Robert an seine Grenzen brachten.

Es gibt Momente, in denen ich an meine Grenzen komme. Robert Geiss

Nach außen wirkt der Unternehmer oft unerschütterlich, doch innerhalb der Familie zeigt er durchaus, wenn ihn Sorgen belasten. Gerade in schwierigen Phasen sei der Rückhalt zu Hause entscheidend gewesen. Carmen setzte nach diesem turbulenten Jahr ein ganz persönliches Zeichen: Mit einem neuen Tattoo wollte sie symbolisch einen Neuanfang markieren.

Selbstbewusst durch Mama und Papa Davina und Shania stehen längst auf eigenen Beinen. Beide verdienen ihr eigenes Geld und treten selbstsicher auf. Woher kommt das? Für die Schwestern ist klar: von beiden Elternteilen. Die Mutter habe ihnen beigebracht, für sich selbst einzustehen und Respekt einzufordern. Der Vater wiederum habe Disziplin und Durchhaltevermögen vorgelebt. Eine Mischung, die sie selbst als "the best of both worlds" beschreiben. Konflikte? Werden direkt geklärt. Harmonie um jeden Preis ist nicht ihr Stil, Ehrlichkeit schon. Dass die Töchter inzwischen unabhängig sind, erfüllt die Eltern mit Stolz. Auch wenn es Carmen manchmal schwerfällt, Kontrolle abzugeben. "Als Mutter ist das nicht immer leicht", räumt sie ein. Doch genau das sei immer das Ziel gewesen: starke, eigenständige junge Frauen. Robert bringt es auf den Punkt: Der größte Erfolg seien nicht Autos oder Immobilien, sondern die Familie.