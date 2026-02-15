Neuer Film auf der Berlinale Rupert Grint: Dank "Harry Potter"-Millionen kann er wählerisch sein Aktualisiert: Vor 7 Minuten von spot on news Rupert Grint bei einer Sondervorführung des Films "Knock at the Cabin" 2023 in London. Bild: picture alliance / Vianney Le Caer/Invision/AP | Vianney Le Caer

Rupert Grint hat die Wahl: Dank seiner Einnahmen aus der "Harry Potter"-Filmreihe kann er die wenigen Projekte, die er angeht, sorgfältig auswählen.

Rupert Grint (37) meldet sich mit einem neuen Film zurück, genießt aber offenbar auch die längeren Pausen zwischen seinen Projekten. Der 37-Jährige spielt die Hauptrolle in "Nightborn", der nun auf der Berlinale seine Premiere feiert. Der "Harry Potter"-Star erklärte im Interview mit "Variety": "Ich liebe es zu arbeiten, aber ich liebe es auch, zu Hause zu sein, Zeit mit der Familie zu verbringen und Vater zu sein. Ich bin nicht übertrieben ehrgeizig." Grint hat zwei Töchter, Wednesday (5) und Goldie, die im April ein Jahr alt wird, mit seiner Partnerin Georgia Groome (34).

Rupert Grint hat ein großes Privileg Der Schauspieler, der durch die Rolle als Ron Weasley in "Harry Potter" bekannt wurde, erzählte dem Magazin auch, dass er sich vorgenommen hat, "jedes Jahr eine Sache" zu machen. Genau wie seine "Harry Potter"-Kollegen Emma Watson (35) und Daniel Radcliffe (36) kann er aufgrund der Einnahmen aus den erfolgreichen Filmen offenbar wählerisch sein, was seine Arbeit angeht: "Ich bin mir dieses Privilegs sehr bewusst", sagte er zu "Variety". "Es war harte Arbeit, aber diese Filme haben es uns ermöglicht, auszuwählen, was wir machen wollen, und das ist einfach ein Geschenk. Das bedeutet natürlich nicht, dass man immer die richtige Wahl trifft. Aber ich schätze mich sehr glücklich dafür." Grint beschrieb die Dreharbeiten zu den "Harry Potter"-Filmen, die zwischen 2001 und 2011 veröffentlicht wurden, als "eine absolute Konstante" in seinem Leben. Die "intensive, lange Zeit" half ihm in den Jahren danach, "es zu schätzen, nicht am Set zu sein" und "die Auszeit wirklich zu genießen". "Associated Press" schätzte im Jahr 2024, dass Grint durch seine Rolle in den "Harry Potter"-Filmen etwa 32 Millionen Dollar verdient haben könnte.