Diana Amfts Weg zum Erfolg war alles andere als geradlinig. Heute ist sie eine der beliebtesten Komödiantinnen des Landes. Das hat sie vor allem ihrer Hartnäckigkeit zu verdanken.

Diana Amft und der Orgasmus auf dem Fahrrad

Bevor Diana Amft zum Star wurde, musste sie kämpfen. Nach der Schule machte sie ihren Eltern zuliebe eine Ausbildung zur Justizfachangestellten. Doch ihr Traum war ein anderer: die Schauspielerei. Also bewarb sie sich an Schauspielschulen - und kassierte eine Absage nach der anderen.

Doch Aufgeben war keine Option. Nach zwölf Anläufen klappte es endlich. Schon während der Ausbildung wusste sie, wohin die Reise gehen soll. Ihre Leidenschaft galt von Anfang an der Komödie.

1999 stand sie erstmals für einen Kinofilm vor der Kamera. In dem Thriller "Unschuldige Biester" spielte sie Kathi - eine von drei Freundinnen, die an der Schwelle zum Erwachsenwerden ihre Reize austesten.

Der große Durchbruch folgte 2001: In "Mädchen, Mädchen" verkörperte die damals Mitte 20-Jährige die Figur Inken. Gemeinsam mit ihren Freundinnen, gespielt von Karoline Herfurth und Felicitas Woll, verfolgt sie ein Ziel: endlich einen Orgasmus erleben. Die Teeniekomödie wurde zum Überraschungshit und lockte fast 1,8 Millionen Zuschauer:innen in die Kinos. Unvergessen: die Szene, in der Inken ihr sexuelles Erwachen auf einem Fahrrad erlebt.