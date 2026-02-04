Vor 25 Jahren
So sah "Tage, die es nicht gab"-Star Diana Amft bei ihrem Schauspiel-Debüt aus
Diana Amfts Weg zum Erfolg war alles andere als geradlinig. Heute ist sie eine der beliebtesten Komödiantinnen des Landes. Das hat sie vor allem ihrer Hartnäckigkeit zu verdanken.
Diana Amft und der Orgasmus auf dem Fahrrad
Bevor Diana Amft zum Star wurde, musste sie kämpfen. Nach der Schule machte sie ihren Eltern zuliebe eine Ausbildung zur Justizfachangestellten. Doch ihr Traum war ein anderer: die Schauspielerei. Also bewarb sie sich an Schauspielschulen - und kassierte eine Absage nach der anderen.
Doch Aufgeben war keine Option. Nach zwölf Anläufen klappte es endlich. Schon während der Ausbildung wusste sie, wohin die Reise gehen soll. Ihre Leidenschaft galt von Anfang an der Komödie.
1999 stand sie erstmals für einen Kinofilm vor der Kamera. In dem Thriller "Unschuldige Biester" spielte sie Kathi - eine von drei Freundinnen, die an der Schwelle zum Erwachsenwerden ihre Reize austesten.
Der große Durchbruch folgte 2001: In "Mädchen, Mädchen" verkörperte die damals Mitte 20-Jährige die Figur Inken. Gemeinsam mit ihren Freundinnen, gespielt von Karoline Herfurth und Felicitas Woll, verfolgt sie ein Ziel: endlich einen Orgasmus erleben. Die Teeniekomödie wurde zum Überraschungshit und lockte fast 1,8 Millionen Zuschauer:innen in die Kinos. Unvergessen: die Szene, in der Inken ihr sexuelles Erwachen auf einem Fahrrad erlebt.
Nicht nur vor der Kamera ein Talent
Ein weiterer Meilenstein: Diana Amft als tollpatschige Assistenzärztin Gretchen Haase in "Doctor's Diary". Drei Staffeln lang schmachtete sie Oberarzt Dr. Marc Meier (Florian David Fitz) an - und das Publikum schmachtete mit.
Seitdem hat sich die Schauspielerin quer durch die Genres gespielt: In "Josephine Klick - Allein unter Cops" ermittelte sie als Kommissarin, in "Der Bulle und das Landei" bewies sie erneut ihr komödiantisches Talent. Dass sie auch ernste Töne beherrscht, zeigte sie in der Katie-Fforde-Verfilmung "Bellas Glück" als Maklerin mit kompliziertem Familienleben.
In der aktuell laufenden österreichisch-deutschen Drama-Serie "Tage, die es nicht gab", spielt Diana Amft die Speditionsleiterin Doris Hauke. Bereits seit der ersten Staffel 2022 steht sie für die Serie vor der Kamera, 2025/26 folgte eine zweite Staffel mit neuen Folgen.
Spinne, Songs und Synchronrollen
Diana Amft kann mehr als Schauspiel: 2010 startete sie als Kinderbuchautorin durch. Ihre Reihe "Die kleine Spinne Widerlich" wurde zum Bestseller. 2022 folgte sogar ein Album mit zwölf Songs zur Figur. Auch als Synchronsprecherin ist sie gefragt, etwa in "Monsters vs. Aliens" oder dem "Yakari"-Kinofilm.
