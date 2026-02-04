Stillen im Serienmodus Juliane Fisch: So bekommt sie Familie und "Landarztpraxis"-Dreh unter einen Hut Veröffentlicht: Vor 1 Stunde von C3 Newsroom Die Landarztpraxis Die Landarztpraxis - Trailer zu Staffel 4! Videoclip • 30 Sek • Ab 12 Link kopieren Teilen

Drittes Kind, geschlossener Laden, ein Umzug quer durch Deutschland und parallel eine neue SAT.1-Hauptrolle in "Die Landarztpraxis": Schauspielerin Juliane Fisch zeigt auf Instagram offen, wie fordernd dieses Kapitel für sie war - und wie viel Stärke sie ihr zugleich abverlangt hat.

Ein Blick auf die Instagram-Posts von Juliane Fisch genügt, um zu erkennen: Die 38-Jährige beschönigt nichts. Ihr Rückblick auf 2025 beginnt mit einem Seufzer - "2025 – so komplex herausfordernd, wie keines zuvor" - und liest sich wie ein Crashkurs in Belastungsgrenzen. Die Leipziger Schauspielerin, vielen als Dr. Elly Winter aus "In aller Freundschaft – Die jungen Ärzte" bekannt, schreibt offen über die Geburt ihres dritten Kindes, ein Wochenbett, das sie "mental und körperlich wieder an jede Grenze gebracht" habe, und darüber, wie sie parallel einen Laden ausräumte und einen Onlineshop sanierte - nur um ihn später doch zu schließen. Gemeint ist der Concept Store "Fisch & Dose", den Juliane und ihr Mann Jan in Leipzig führten: ein Laden für nachhaltige Baby- und Kinderbekleidung mit angeschlossenem Onlineshop. Statt Babypause folgte ein Casting, das alles veränderte. Fisch bekam eine große Serienhauptrolle und stand vor der Entscheidung, zu bleiben oder mit Baby und später der ganzen Familie "einmal quer durchs Land" zu ziehen. In ihrem Jahresrückblick spricht sie von "täglichen Dreharbeiten, langen Arbeitszeiten" und davon, seit Monaten nicht durchgeschlafen zu haben, weil sie "Tag und Nacht" stille. Gleichzeitig hält sie in Bezug auf ihren Mann Jan Dose fest, was sie durch die Selbstständigkeit eigentlich längst wusste, 2025 aber noch einmal gezeigt hat: "Wir sind ein Team. Wir schaffen das Leben gemeinsam."

Die neue Hauptrolle in "Die Landarztpraxis" Die große Chance kam zu einem Zeitpunkt, der nicht gerade ideal war. In einem Post aus Juli 2025 beschreibt Juliane Fisch den Moment so: Wochenbett, Baby auf dem Arm, eigentlich "viel (viel!) zu groß" für ihre Lebenssituation - und trotzdem nimmt sie an einem Casting teil. Sie bekommt die Rolle, zweieinhalb Wochen vor Drehstart. Seit Juni steht die gebürtige Karl-Marx-Städterin am Schliersee in Bayern für die SAT.1-Vorabendserie "Die Landarztpraxis" vor der Kamera. In der vierten Staffel steigt sie als neuer weiblicher Lead ein, SAT.1 lässt insgesamt 240 neue Folgen produzieren. Auf Instagram schreibt sie: "Freue mich so so unglaublich sehr, dass ich zum großartigen Team von 'Die Landarztpraxis' in der vierten Staffel als neuer weiblicher Lead dazustoßen darf! Was für eine Fügung. Was für ein Timing."

Stillen, 60-Stunden-Wochen, Sommer zu fünft: Wie Juliane Fisch Familie und Dreh verbindet Wie sich der Drehalltag wirklich anfühlt, zeigt Fisch in mehreren Posts. Im August 2025 schreibt sie von "11-Stunden-Tagen am Set", von Schlupflöchern zwischen den Szenen, um das Baby zu versorgen, und davon, wie sie gleichzeitig versucht, den ersten Sommer zu fünft als Familie zu genießen. Der Spagat zwischen Set und Sandkasten, zwischen Maske und Milchfläschchen, ist da nicht Theorie, sondern Tagesprogramm. Anfang Februar 2026 klingt sie erschöpft, aber kämpferisch: "Fast geschafft. Zwei Tage liegen noch vor uns. Acht Monate lang. Bis zu 60 Stunden pro Woche gearbeitet. Und dich gestillt. Tag und Nacht." Ihren Körper beschreibt sie als etwas, das "uns beide versorgt, gehalten und weiterträgt".

Immer an ihrer Seite: Ehemann Jan Bei all dem Stress ist da eine Konstante: ihr Mann Jan Dose. Am 3. Februar schreibt Juliane Fisch auf Instagram zum achten Hochzeitstag: "Wie schön, dass wir gemeinsam durchs Leben gehen. Als Team. Und immer wieder zueinander finden." Ohne ihn hätte sie die vergangenen Monate nicht geschafft, betont Fisch. Seine Freundlichkeit, Unterstützung, Beständigkeit und Liebe hätten sie auch durch "herausfordernde Phasen" getragen. Besonders berührend ist der Satz: "Unsere Kinder haben so ein Glück mit dir. Ich auch." Zwischen Baby-Marathon, Drehstress, geschlossenem Laden und Umzug: Juliane Fisch erzählt ihre Geschichte nicht als "Ich hab das alles allein geschafft"-Hero-Story, sondern als ehrliche Teamleistung. Dass sie dabei offen über ihre Grenzen spricht und trotzdem sichtbar stolz auf das ist, was sie als Familie gestemmt haben, verleiht ihrem Auftritt als neue Hauptdarstellerin von "Die Landarztpraxis" zusätzliche Glaubwürdigkeit - nicht nur als Ärztin im Fernsehen, sondern als Frau, die weiß, was es heißt, im echten Leben Familie, Arbeit und Liebe zusammenzuhalten. Die vierte Staffel "Die Landarztpraxis" läuft seit Montag, 5. Januar, um 19 Uhr in SAT.1 und seit 2. Januar 2026 auf Joyn.