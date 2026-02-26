Von "Germanys Next Topmodel" zur Kunstpilotin Influencerin und Adrenalinjunkie: Betty Taube im Porträt Veröffentlicht: Vor 1 Stunde von Tina Lilian Betty Taube wurde 2014 mit Germanys Next Topmodel bekannt. Bild: Joyn / Max Montgomery

Sie schaffte es 2014 ins Halbfinale von "Germany’s Next Topmodel" und ist seitdem aus der deutschen Entertainment-Landschaft nicht mehr wegzudenken. Die Frohnatur mit dem charakteristischem Lockenkopf versprüht immer gute Laune, obwohl ihr das Leben einige Hürden in den Weg gelegt hat.

Wichtige Hinweise & Informationen zum Inhalt Warnhinweis Trigger-Warnung! Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen: 116 016

Hilfetelefon Gewalt an Männern: 0800 123 990

Weißer Ring e.V.: 116 006 (Opferhilfe) Dieser Artikel enthält Themen rund um häusliche und sexuelle Gewalt sowie Alkohol- und Drogensucht, die bei manchen Menschen negative Reaktionen auslösen können. Bitte sei achtsam, wenn das bei dir der Fall ist. Unterstützung bieten diese kostenlosen Hotlines: Suchthilfe Hotline: 01806 313 031

Anonyme Alkoholiker: anonyme-alkoholiker.de

Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen: dhs.de

Daher kennst du Betty Taube: Vom Laufsteg zur Influencerin 2014 nimmt Betty mit 19 Jahren an der 9. Staffel von "Germany’s Next Topmodel" teil. Das Siegertreppchen kann sie zwar nicht erklimmen, dafür darf sie sich den 4. Platz mit den Teilnehmerinnen Aminata Sanogo und Nathalie Volk teilen. Auch wenn Stefanie Giesinger sich in dieser Staffel die Krone schnappt, Heidi Klums Casting-Show ist für Betty Taube das Sprungbrett in die deutsche Entertainment-Branche. In den folgenden Jahren modelt sie für Guido Maria Kretschmer oder Red Bull, hat Gastauftritt in der deutschen Soap-Serie "Verbotene Liebe" und in Matthias Schweighöfers Film "Der Nanny" oder zeigt bei "TV Total Turmspringen" und der Wok-WM, dass sie sehr viel mehr kann als gut aussehen. Auf Instagram hat sie mittlerweile über 1,3 Millionen Follower:innen, die sie mit witzigen Updates aus ihrem Alltag unterhält.

Missbrauch durch die alkoholkranke Mutter: Betty Taube und ihre schwere Kindheit Als Betty am 23. November 1994 in Eberswalde geboren wird, ist ihr Start ins Leben sehr holprig. Ihre Kindheit ist geprägt durch die Alkoholsucht ihrer alleinerziehenden Mutter, mit zehn Jahren kommt Betty in ein Kinderheim. Heute setzt sich die 31-Jährige für Kinder aus suchtkranken Familien ein und unterstützt verschiedene Hilfsorganisationen. In ihrer 2025 erschienenen Autobiographie "Sag, die blauen Flecken kommen vom Spielen" spricht Betty eindrücklich über die Gewalt und Einsamkeit, die sie als Kind erfahren hat. Doch auch im dunkelsten Kapitel ihrer Vergangeheit findet sie positive Erlebnisse und versucht, anderen Mut zu machen. Für ihre Mutter, die während der Dreharbeiten zu "Germany’s Next Topmodel" gestorben ist, kann Betty Taube heute wieder Liebe empfinden.

Beziehungen, Partner und Hochzeit: Betty Taube würde gerne eine Familie gründen Bereits mit 22 Jahren heiratet Betty ihren Traummann: Den Fußballspieler Koray Günter. Sie kennen sich nur ein paar Monate, als sie 2016 vor den Traualtar treten. Ihr Ehemann ist für das Model die langersehnte Heimat, doch die Ehe endet nach fünf Jahren. Nach der Trennung fällt Betty in eine schwere Depression. Aber dank Therapie kann sie die Trennung und die Traumata ihrer Kindheit aufarbeiten. Wollte sie früher nie Kinder haben, kann Betty sich heute eine eigene kleine Familie durchaus vorstellen. Auch Adoption kommt infrage, weiß Betty doch, wie es sich für ein Kind anfühlt, kein richtiges Zuhause zu haben. Neue Partner hält sie weitestgehend aus der Öffentlichkeit raus, aktuell scheint sie Single zu sein.

Kunstflug und Autorennen: Betty hat Benzin im Blut Model, Moderatorin, Influencerin: Betty hat ein bewegtes Leben. Doch das ist ihr noch nicht genug Aufregung, denn 2017 fängt sie an, Flugstunden zu nehmen. 2019 erhält sie ihren Pilotenschein und ist heute ausgebildete Kunstflugpilotin. Außerdem liebt das Model schnelle Autos. Als leidenschaftliche Amateur-Rennfahrerin mit Rennlizenz hat sie bereits an der Spezial-Tourenwagen-Trophy (STT) teilgenommen. Privat cruist sie in einem stylischen Oldtimer Chevrolet über die Straßen

Kurzer Steckbrief Name: Betty Taube

Geburtsort: Eberswalde in Brandenburg

Geburtstag: 23. November 1994

Alter: 31

Sternzeichen: Schütze

Größe: 1,76 Meter