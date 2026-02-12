Action-Komödie geplant für 2027 "The Prototype": Tedros "Teddy" Teclebrhan übernimmt Hauptrolle in KI-Abenteuer Veröffentlicht: Vor 2 Stunden von Buzzwoo Teddy Teclebrhan steht für "The Prototype" als Autodieb mit KI-Gegenspieler vor der Kamera. Bild: picture alliance / Geisler-Fotopress

Teddy Teclebrhan übernimmt die Hauptrolle in der Action-Komödie "The Prototype". Als Autodieb bekommt er es mit einer plötzlich erwachenden KI zu tun. Gedreht wurde unter der Regie von Dennis Gansel, unter anderem in Prag.

Ein Diebstahl mit unerwarteten Folgen Komiker Tedros Teclebrhan übernimmt die Hauptrolle in einer neuen Action-Komödie mit dem Arbeitstitel "The Prototype". Darin spielt er den Autodieb Chris, der den Auftrag erhält, einen streng geheimen Prototypen aus einer Lagerhalle zu stehlen. Doch während der Flucht erwacht plötzlich die verborgene Künstliche Intelligenz des Objekts - und es stellt sich die Frage: Wer stiehlt hier eigentlich wen?

Dreharbeiten in Prag Der Film, der 2027 erscheinen soll, verbindet auf abenteuerliche und actionreiche Weise Mensch und Maschine. Inszeniert wurde das Projekt von Erfolgsregisseur Dennis Gansel ("Die Welle", "Napola - Elite für den Führer"). Gedreht wurde von Oktober bis Januar unter anderem in Prag.

Eine besondere Herausforderung für den Comedian Für Teclebrhan lag der besondere Reiz der Rolle im Spiel mit dem Unsichtbaren. "Der besondere Reiz an dieser Rolle lag für mich darin, mit etwas Unsichtbarem zu spielen, weil sich das Meiste in meinem Kopf abspielte." Regisseur Gansel habe ihn "toll und feinfühlig durch den Film geführt". Der 42-Jährige war bereits in Produktionen wie "Systemsprenger" und "Generation Beziehungsunfähig" zu sehen und zählt seit Jahren zu den gefragtesten Comedy-Stars Deutschlands.