Action-Komödie geplant für 2027
"The Prototype": Tedros "Teddy" Teclebrhan übernimmt Hauptrolle in KI-Abenteuer
Veröffentlicht:von Buzzwoo
Teddy Teclebrhan übernimmt die Hauptrolle in der Action-Komödie "The Prototype". Als Autodieb bekommt er es mit einer plötzlich erwachenden KI zu tun. Gedreht wurde unter der Regie von Dennis Gansel, unter anderem in Prag.
"Wer stiehlt mir die Show?" mit Teddy Teclebrhan
Ein Diebstahl mit unerwarteten Folgen
Komiker Tedros Teclebrhan übernimmt die Hauptrolle in einer neuen Action-Komödie mit dem Arbeitstitel "The Prototype". Darin spielt er den Autodieb Chris, der den Auftrag erhält, einen streng geheimen Prototypen aus einer Lagerhalle zu stehlen. Doch während der Flucht erwacht plötzlich die verborgene Künstliche Intelligenz des Objekts - und es stellt sich die Frage: Wer stiehlt hier eigentlich wen?
Teddy als Gast bei "Late Night Berlin"
Dreharbeiten in Prag
Der Film, der 2027 erscheinen soll, verbindet auf abenteuerliche und actionreiche Weise Mensch und Maschine. Inszeniert wurde das Projekt von Erfolgsregisseur Dennis Gansel ("Die Welle", "Napola - Elite für den Führer"). Gedreht wurde von Oktober bis Januar unter anderem in Prag.
Eine besondere Herausforderung für den Comedian
Für Teclebrhan lag der besondere Reiz der Rolle im Spiel mit dem Unsichtbaren. "Der besondere Reiz an dieser Rolle lag für mich darin, mit etwas Unsichtbarem zu spielen, weil sich das Meiste in meinem Kopf abspielte." Regisseur Gansel habe ihn "toll und feinfühlig durch den Film geführt".
Der 42-Jährige war bereits in Produktionen wie "Systemsprenger" und "Generation Beziehungsunfähig" zu sehen und zählt seit Jahren zu den gefragtesten Comedy-Stars Deutschlands.
Teddy bei "Wer stiehlt mir die Show?"
Im 2021 und 2025 war Teddy Teclebrhan als Kandidat in der ProSieben-Show "Wer stiehlt mir die Show?" zu sehen. Dort brachte er nicht nur seine Fans zum Lachen, sondern auch seine Mitstreiter:innen Shirin David und Bastian Pastewka sowie Joko Winterscheidt höchstpersönlich.
Mehr mit Teddy Teclebrhan
Kennst du den "Walk of Shame"?
Trash-TV-Parodien: Die heimlichen Highlights von WSMDS
Folge 6 der 9. Staffel
Heike Makatsch macht "Wer stiehlt mir die Show?" zur Filmpreis-Verleihung
Die Preisträger im Überblick
Teddy räumt beim Grimme-Preis ab: Hier kannst du die Gala sehen
Gewinner oder Gewinnerin von WSMDS
WSMDS-Folge 5: Rea Garvey präsentiert Kneipen-Quiz zur besten Sendezeit
In der Joyn App mitraten
"Wer stiehlt mir die Show?" live mitspielen - so funktioniert's!
WSMDS 2025
Folge 4 von WSMDS: Kann Joko seinen Job verteidigen?