"Er kann nicht tanzen"
"Tokio Hotel"-Gustav in Tanz-Show: Warum sich Bill und Tom Kaulitz das nicht anschauen können
Aktualisiert:von Jan Islinger
Tokio-Hotel-Fans haben sich gewundert, warum die Kaulitz-Zwillinge Gustav Schäfer bei "Let's Dance" nicht unterstützen. In ihrem Podcast lüften Tom und Bill nun das Geheimnis mit einem überraschenden Geständnis über die Show.
"Wir dachten gar nicht, dass er so lange dabei ist"
In der aktuellen Sonderausgabe ihres Podcasts "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood" nahmen Tom und Bill Kaulitz (36) Stellung zum Kommentar eines Fans, der sich wunderte, warum sie Gustavs Teilnahme an der beliebten Tanzshow nicht thematisierten.
Tom erklärte schmunzelnd: "Wir haben einfach nicht gedacht, dass Gustav überhaupt so lange dabei ist." Trotz der Stichelei betonten die Zwillinge, dass sie seine Leistungen sehr schätzen und er sich wirklich gut schlägt.
Bill legte nach und scherzte über die Tanzkünste ihres langjährigen Band-Kollegen:
Das ist ja nicht böse gemeint, wir kennen den ja schon lange, und er kann nicht tanzen.
Bill und Tom Kaulitz auf Joyn streamen
Kaulitz-Zwillinge sind keine "Let's Dance"-Fans
Interessant: Weder Tom noch Bill verfolgen die Show regelmäßig. Tom kann "Let's Dance" in Los Angeles schlichtweg nicht empfangen, während Bill sich das Format zwar theoretisch anschauen könnte, es aber "extrem langweilig" findet.
Ich müsste zu Gustav vorspulen, aber die Sendung kannst du ja nicht gucken, weißt du, wie lang die ist?
Die einzigen Eindrücke von Gustavs Tanzauftritten bekommen die Zwillinge über TikTok-Clips. Trotzdem sind die beiden fest im Support-Modus: Sie drücken Gustav und seiner Tanzpartnerin Anastasia Maruster die Daumen.
Erlebe Bill und Tom Kaulitz in "Die Super Duper Show"
Gustav freut sich über kleine "Nebenwirkungen"
Und tatsächlich läuft es für Gustav (37) bislang ziemlich gut. Der Musiker teilte stolz auf Instagram mit, dass das intensive Training auch einen positiven Effekt auf die Waage hat:
"Minus 4,6 Kilo", berichtete er gut gelaunt. "Jetzt freu' ich mich grad ein bisschen."
Mehr entdecken
Erinnerungen
Jeanette Biedermann über die DDR: "Mein Vater wurde verprügelt"
Heute tanzt sie im TV
Mega-Influencerin mit Sinneswandel: Das ist Bianca Heinicke
TV-Star im Porträt
Schlager, Backen, Tanzen: Was kann Ross Antony eigentlich nicht?
"Let's Dance"-Juror im Neoprenanzug
Tanz mit dem Kürbis: So hast du Joachim Llambi noch nie gesehen
Wo sind die Herrchen?
"Kommissar Rex": So ging es für die Stars nach dem Serie-Aus weiter
30 Jahre Altersunterschied
Uwe Kockisch: Seine berühmte Ex-Frau ist auch Schauspielerin
Sie lernten sich beim Dreh kennen
Andrea Sawatzki und Christian Berkel: So halten sie ihre Ehe am Laufen
Familie über alles
Smarte Vertragsklausel: Ein Trick ermöglicht Serkan Yavuz trotz TV-Shows Kontakt zu seinen Kindern
Offiziell mit Lewis Hamilton zusammen?
Kim Kardashians Liebesleben sorgt für Schlagzeilen: Das sind die (Ex)-Männer der Reality-Queen