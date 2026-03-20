Gustav und Tanzpartnerin Anastasia (v.r.) zeigen bei "Let's Dance", was sie draufhaben.

Tokio-Hotel-Fans haben sich gewundert, warum die Kaulitz-Zwillinge Gustav Schäfer bei "Let's Dance" nicht unterstützen. In ihrem Podcast lüften Tom und Bill nun das Geheimnis mit einem überraschenden Geständnis über die Show.

"Wir dachten gar nicht, dass er so lange dabei ist"

In der aktuellen Sonderausgabe ihres Podcasts "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood" nahmen Tom und Bill Kaulitz (36) Stellung zum Kommentar eines Fans, der sich wunderte, warum sie Gustavs Teilnahme an der beliebten Tanzshow nicht thematisierten.

Tom erklärte schmunzelnd: "Wir haben einfach nicht gedacht, dass Gustav überhaupt so lange dabei ist." Trotz der Stichelei betonten die Zwillinge, dass sie seine Leistungen sehr schätzen und er sich wirklich gut schlägt.

Bill legte nach und scherzte über die Tanzkünste ihres langjährigen Band-Kollegen: