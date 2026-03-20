Familie über alles
Smarte Vertragsklausel: Ein Trick ermöglicht Serkan Yavuz trotz TV-Shows Kontakt zu seinen Kindern
Aktualisiert:von Lena Maier
Kaum ein Reality-Star ist so präsent wie Serkan Yavuz. Doch wie schafft er es, bei all dem Trubel ein präsenter Vater für seine zwei Töchter zu sein? In seinem Podcast lüftet er nun ein cleveres Geheimnis, das ihm selbst in den härtesten TV-Produktionen den Kontakt nach Hause sichert.
Serkan Yavuz gehört fest zur Reality-TV-Szene. Ob beim nervenaufreibenden Psychospiel "The Power", beim Back-Duell gegen Matthias Mangiapane bei "Kuchen oder Chaos" oder als er sich bei "Das große Promi-Büßen" den knallharten Fragen von Olivia Jones stellen musste - der 32-Jährige ist immer im Vollgas-Modus. Doch hinter der Kamera hat für ihn nur eines Priorität: seine Familie. In seinem Podcast "unReal" verrät er jetzt, mit welchem Trick er sicherstellt, dass er seine Töchter Nova und Valea nie aus den Augen verliert.
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Serkan Yavuz im "Kuchen oder Chaos"-Battle gegen Matthias Mangiapane
Der Vertrags-Trick: Serkans knallharte Regel für jede TV-Show
Wer Serkan Yavuz für eine Show buchen will, muss eine wichtige Bedingung akzeptieren. Für den zweifachen Vater ist der Kontakt zu seinen Kindern nicht verhandelbar - und das lässt er sich sogar vertraglich zusichern. "Wenn ich vier Wochen am Stück weg bin, das geht nicht ohne Kontakt. Ich muss die Kinder sehen, die müssen mich hören", erklärt er im Podcast.
Mindestens alle drei Tage steht ein Telefonat mit seinen Liebsten auf dem Programm. Für Serkan ist das mehr als nur ein Anruf: "Das ist mir superwichtig als Vater, dass die auch wissen: Der Papa ist arbeiten, der Papa ist gerade nicht da, aber der meldet sich."
Zwischen emotionaler Zerreißprobe und neuem Antrieb
Die Dreharbeiten sind für ihn oft eine emotionale Achterbahnfahrt. Die Sehnsucht nach seinen Töchtern nagt an ihm. "Das ist für mich aber auch unnormal hart", gibt er ehrlich zu. Das Vermissen werde mit jedem Tag schlimmer. Doch genau diese Telefonate geben ihm die Kraft, die er für die TV-Herausforderungen braucht.
Nach jedem Gespräch mit seiner Familie könne er wieder Vollgas geben und sich auf die Wettkämpfe konzentrieren. Ein Antrieb, den er dringend braucht, um in Formaten wie "The Power" bis zum Ende durchzuhalten.
Lehren aus der Vergangenheit: "Ich war innerlich tot"
Dass dieser Kontakt für ihn so eine wichtige Regel ist, hat einen ernsten Hintergrund. In einer früheren Podcastfolge sprach er bereits über eine dunkle Phase während der Dschungelcamp-Teilnahme seiner Frau Samira. Die wochenlange Trennung von seinen Kindern habe ihm damals schwer zugesetzt. "Ich war wirklich tot innerlich. Ich war so tot, wie noch nie", gestand Serkan.
Erst das Wiedersehen mit seinen Töchtern habe ihm die Lebensfreude zurückgebracht. Diese Erfahrung hat seine Prioritäten für immer verändert und zeigt, warum er heute bei jedem Vertrag auf diesen einen, entscheidenden Punkt pocht. Für Serkan steht fest: "Das ist das Einzige, wofür ich kämpfe und lebe."
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