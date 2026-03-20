TV-Comeback "Alles einsacken": Tom Kaulitz hat wilde Idee für "Wetten, dass..?" Veröffentlicht: Vor 3 Stunden von Buzzwoo :newstime Übernehmen Kaulitz-Brüder "Wetten, dass ..?"? Videoclip • 01:09 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Neue Show, neue Ideen: Die Tokio Hotel-Zwillinge sorgen schon vor ihrem "Wetten, dass..?"-Debüt für Aufsehen. Während Tom eine spektakuläre Publikums-Aktion plant, bringt Bill eine Reality-TV-Idee ins Spiel - und spricht ganz nebenbei offen über sein Liebesleben.

"Wetten, dass..?" bekommt frischen Wind Ende des Jahres stehen Bill Kaulitz und Tom Kaulitz erstmals als Moderatoren der ZDF-Kultshow "Wetten, dass..?" auf der Bühne. Schon jetzt sprudeln die Ideen: Inspiriert von der Kindersendung "1, 2 oder 3" will Tom das Publikum aktiv einbinden. "Das ist doch zum Beispiel wieder geil, wenn wir sagen, wir machen so eine Publikums-Wette. Und dann darfst du danach zu eben so einem geilen Laden und dir alles einsacken. So fünf Minuten hast du da und darfst alles mitnehmen, was du tragen kannst", plant der Gitarrist.

Bill hat eigene TV-Pläne Während Tom die Show neu denken will, bringt Bill eine ganz andere Idee ins Spiel und richtet sich direkt an einen Sender: "Ich habe die Lena getroffen, vom 'Bachelor'". Die Reality-Kandidatin sorgte 2025 für Schlagzeilen. Für Bill ist klar, wie es für sie weitergehen sollte: "Jedenfalls möchte ich jetzt vorschlagen: RTL, lausche auf! Die Lena soll die neue Bachelorette werden." Und mit einem Augenzwinkern ergänzt er: "Bevor ich die nächste Bachelorette werde. Also, ich möchte ja auch gerne, aber ich habe doch keine Zeit."

Bill Kaulitz zusammen mit Sido & Jasna Fritzi Bauer in Staffel 5 von "Wer stiehlt mir die Show?" Alle Folgen von "Wer stiehlt mir die Show?" Staffel 5