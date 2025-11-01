Im Kreis der Familie "Top Gun: Maverick"-Star Val Kilmer: Neueste Enthüllungen zu seiner Todesursache Aktualisiert: Vor 3 Stunden von Peter Falan P. Val Kilmer ist im Alter von 65 Jahren von uns gegangen. Bild: picture alliance / AP Images | Mark Humphrey

Val Kilmer starb am 1. April im Alter von 65 Jahren. Jetzt gibt es neue Informationen zur Todesursache des Schauspielers. Was wirklich beim Ableben "Top Gun"-Schauspieler geschah.

Val Kilmer: Todesursache bestätigt +++ Update vom 11. April +++ Seine Tochter hatte es schon bekannt gegeben, doch nun steht auch offiziell fest: Schauspieler Val Kilmer ist an einer Lungenentzündung verstorben. Dem Online-Magazin "TMZ" liegt die vom Gesundheitsamt des Bezirks Los Angeles herausgegebene Sterbeurkunde vor und diese nennt mehrere Todesursachen: ein akutes hypoxämisches Atemversagen, ein chronisches Atemversagen und ein Plattenepithelkarzinom an der Zungenwurzel werden neben der Lungenentzündung ebenfalls aufgeführt. Zudem sollen eine Mangelernährung und eine tracheokutane Fistel (eine angeborene Fehlbildung der Speiseröhre und unteren Atemwege) weitere Faktoren gewesen sein. Der ikonische Film-Held hatte bereits seit Jahren mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen.

Film-Highlight mit Kilmer Film ansehen Drama Blind Horizon Verfügbar auf Joyn 95:24 Min • Ab 16 Link kopieren Teilen

Krankheit und wahrscheinliche Todesursache: So stand es um Val Kilmers Gesundheit +++ Ursprüngliche Meldung vom 2. April +++ Wie die "New York Times" berichtet, ist Val Kilmer am Abend des 1. April 2025 im Alter von 65 Jahren, umgeben von Familien und Freunden, gestorben. Laut seiner Tochter Mercedes Kilmer sei die Ursache eine Lungenentzündung gewesen. 2014 ist der Schauspieler an Kehlkopfkrebs erkrankt. Durch Chemotherapie und Tracheotomien konnte er jedoch den Krebs besiegen und sich von der Krankheit erholen. Die Fähigkeit zu sprechen hatte er jedoch in Folge der Erkrankung verloren, genauso wie die Fähigkeit, Nahrung auf natürlichem Weg aufzunehmen. Dies war nur durch eine Magensonde möglich.

Val Kilmer: Er wurde als "Iceman" in "Top Gun" bekannt Sein Spielfilmdebüt gab Kilmer in der Slapstick-Komödie "Top Secret". Dort übernahm er die Rolle des Rock-'n'-Roll-Sängers Nick Rivers, der in eine Spionagemission verwickelt wird. Der Durchbruch gelang ihm aber zwei Jahre später, als er in dem Tom-Cruise-Hit "Top Gun" den Antagonisten "Iceman" spielte. Von da an standen ihm die Türen Hollywoods offen. Hauptrollen besetzte er unter anderem in den Filmen "Batman Forever", "The Doors" und "Columbus Day". Tom Cruise und Produzent Jerry Bruckheimer wollten den Star unbedingt auch in der "Top Gun"-Fortsetzung "Top Gun: Maverick" dabeihaben, und das, obwohl er aufgrund seiner Vorerkrankung nicht mehr richtig sprechen konnte. Wie Regisseur Joseph Kosinski sagte, trat Kilmer abermals als Iceman in einer "wirklich schönen Szene" auf. Auch seine Filmfigur aus dem Blockbuster konnte nur noch mithilfe eines Computers kommunizieren. Privat verwendete Kilmer meist jedoch eine andere Vorrichtung - eine Art Halsband, die es ihm per Knopfdruck ermöglichte, zu reden. Weitere Neuigkeiten zu Tom Cruise: Von "Top Gun" bis "Mission: Impossible": Diese Action-Filme mit Tom Cruise solltest du dir nicht entgehen lassen. "Mission: Impossible - Dead Reckoning": Das ist der gefährlichste Stunt, den Tom Cruise je ausgeführt hat.

Hollywood trauert um Val Kilmer Josh Brolin ("Avengers: Endgame") hat seinem Schauspiel-Kollegen auf Instagram eine herzliche Nachricht zum Abschied verfasst:

Mach's gut, Kumpel. Ich werde dich vermissen. Du warst ein kluger, herausfordernder, mutiger, äußerst kreativer Knallkopf. Davon gibt es nicht mehr viele. Ich hoffe, ich sehe dich dort oben im Himmel, wenn ich irgendwann dort ankomme. Bis dahin, wunderbare Erinnerungen, schöne Gedanken. Josh Brolin

Auch "Die Schöne und das Biest"-Star Josh Gad zollt seinem verstorbenen Kollegen auf Instagram Tribut. Unter einem Bild, auf dem Kilmer in seiner Paraderolle Iceman zu sehen ist, schreibt er: "Danke, dass du so viele Filme meiner Kindheit geprägt hast. Du warst wirklich eine Ikone."