Kaugummiflecken und Türrahmen So beeinflusst Leonardo DiCaprios Zwangsstörung seinen Alltag Veröffentlicht: Vor 2 Stunden von Buzzwoo Der Hollywood-Star ist für seine intensiven Rollen bekannt - nun spricht Leonardo DiCaprio über eine wenig bekannte Seite seines Lebens. Bild: picture alliance / Photoshot

Leonardo DiCaprio gewährt seltene Einblicke in sein Privatleben. Der OSCAR®-Preisträger spricht erstmals offen darüber, wie stark eine Zwangsstörung seinen Alltag und seine Dreharbeiten beeinflusst.

DiCaprios persönliche Herausforderung Leonardo DiCaprio gehört zu den größten Hollywood-Stars seiner Generation. Mit Filmen wie "Titanic", "The Wolf of Wall Street" oder "Inception" wurde der Schauspieler weltweit bekannt. Nun spricht der 51-Jährige erstmals offen über eine Zwangsstörung, mit der er seit Jahren lebt. Der Schauspieler leidet unter einer obsessiv-kompulsiven Störung (OCD). Besonders ausgeprägt sei bei ihm der Zwang, auf bestimmte Punkte auf dem Boden treten zu müssen, etwa auf Kaugummiflecken. "Mein Ding war, nicht auf Risse zu treten oder nicht auf bestimmte Dinge zu treten. Manchmal hat es zehn Minuten gedauert, bis ich am Set war, weil ich hin und her gelaufen bin und auf Kaugummiflecken getreten bin", erklärte Leonardo laut der Tageszeitung "The Mirror".

Auch Dreharbeiten wurden verzögert Neben diesem Zwang gehört auch das wiederholte Durchschreiten von Türrahmen zu den Verhaltensweisen, die seinen Alltag beeinflussen. Am Film-Set führte das gelegentlich zu Verzögerungen. Seine Crew hätte deshalb häufig zusätzliche Zeit eingeplant, um ihn zum Drehort zu begleiten. "Ich erinnere mich, wie meine Visagistin und mein Assistent mich zum Set gebracht haben und sagten: 'Oh Gott, wir werden zehn Minuten brauchen, um ihn dorthin zu bringen, weil er zurückgehen und auf das Ding treten, diese Tür berühren und rein und herausgehen muss'", berichtete der OSCAR®-Preisträger.

Große Karriere - langer Weg zum OSCAR® Trotz dieser Herausforderungen machte Leonardo DiCaprio eine außergewöhnliche Karriere in Hollywood. Insgesamt wurde er bereits achtmal für den OSCAR® nominiert. Seine erste Nominierung erhielt er 1994 für "Gilbert Grape - Irgendwo in Iowa", in dem er an der Seite von Johnny Depp spielte. Doch der große Erfolg ließ zunächst auf sich warten. Auch für Rollen in "Aviator", "Blood Diamond" oder "The Wolf of Wall Street" ging er trotz Favoritenrolle leer aus - stattdessen wurden Schauspieler wie Jamie Foxx oder Matthew McConaughey ausgezeichnet. Erst 2016 erfüllte sich für den Star schließlich der Traum vom Goldjungen. Für seine Rolle als Hugh Glass in "The Revenant" erhielt DiCaprio nach fünf Nominierungen endlich seinen ersten OSCAR®.