Rechtsstreit nach Schmuck-Diebstahl Verona Pooth vor Gericht: Millionen-Schmuck weg - jetzt klagt sie gegen ihren Ex-Makler

Über 25 Jahre investierte Verona Pooth ihr Einkommen bewusst in hochwertigen Schmuck - als private Altersvorsorge. Nach dem Einbruch ist alles weg. Jetzt kämpft sie vor Gericht.

TV-Ikone Verona Pooth (57) zieht gegen ihren langjährigen Versicherungsmakler vor Gericht. Auslöser ist der folgenschwere Einbruch an Heiligabend 2021, bei dem Schmuck im Wert von über einer Million Euro aus ihrem Zuhause gestohlen wurde. Bis heute ist keines der Stücke wieder aufgetaucht. Am Montag stehen sich die Moderatorin und ihr früherer Berater vor dem Landgericht Düsseldorf gegenüber. Mehr als zehn Jahre hatte er sie betreut - nun wirft sie ihm Falschberatung und eine Unterversicherung vor.

Mein Schmuck war über eine Million Euro wert. Ein Teil des Schadens wurde zwar reguliert, ein erheblicher Betrag ist jedoch weiterhin offen. Verona Pooth

Streit um Unterversicherung Besonders schmerzt sie, dass ihr ehemaliger Makler die Verantwortung zurückweist. "Ich bin am Boden zerstört und kann es kaum fassen, dass mein Versicherungsmakler sich in dieser schwierigen Situation gegen mich stellt und jegliche Verantwortung von sich weist", sagt sie gegenüber der "Bild"-Zeitung. Nach ihren Angaben habe die Versicherung wegen einer angeblichen Unterversicherung nur einen Teil der Schadenssumme erstattet. Der Makler bestreitet die Vorwürfe - nun soll das Gericht entscheiden. Zusätzlicher Rückschlag: Ihr Vertrag bei der Versicherung sei vor einigen Monaten nach langjähriger Treue gekündigt worden. "Ich habe meine Beiträge immer bezahlt, und die waren hoch. Trotzdem heißt es heute, ich sei unterversichert gewesen", ärgert sich die "Villa der Versuchung"-Moderatorin.

Schmuck als Altersvorsorge Für die Unternehmerin geht es um weit mehr als Luxus. Der gestohlene Schmuck war ihre private Altersvorsorge. "Ich habe über 25 Jahre mein ganzes Geld in Schmuck investiert. Das war mein Lebenswerk. Andere kaufen Aktien oder Immobilien. Ich habe gezielt hochwertigen Schmuck gekauft. Diamanten, Gold und Markenstücke von Rüschenbeck, Cartier und Rolex", erklärt sie. Pooth betont, nicht aus wohlhabenden Verhältnissen zu stammen und nichts geerbt zu haben. Über Jahrzehnte habe sie bewusst in Wertstücke investiert. "Für mich geht es nicht um Luxus, sondern um meine Absicherung." Nach eigenen Angaben kann sie jedes Schmuckstück mit Quittungen, Zertifikaten und datierten Fotos belegen. "Ich kämpfe hier um meine Existenz und hoffe auf Gerechtigkeit", sagt die zweifache Mutter.