Beim "Promi-Büßen" auf Platz 9 Von Bauernhof bis Dschungelcamp: Patrick Romer im Porträt Veröffentlicht: Vor 26 Minuten von Rebecca Arlt Das große Promi-Büßen Flirty, flirty! Patrick und Gloria auf Kuschelkurs Videoclip • 02:21 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Bekannt geworden als Bauer auf der Suche nach einer Herzensdame, ist Patrick Romer in der Reality-Welt längst kein unbeschriebenes Blatt mehr. Nun greift er im Dschungelcamp nach der Krone, doch kann er aus den verbalen Entgleisungen seiner Vergangenheit lernen?

Der gelernte Landwirt wuchs am elterlichen Bauernhof am Bodensee auf. 2020 macht er sich in der Show "Bauer sucht Frau" auf die Suche nach der großen Liebe - und hat auf Anhieb Erfolg: Er lernt Antonia Hemmer kennen. Gemeinsam wollen sie beim "Sommerhaus der Stars" den Sieg erlangen. Wieder klappt, was sich der gebürtige Konstanzer vornimmt: Sie gewinnen und verfolgen sogar eine gemeinsame Musikkarriere. Doch nach einer turbulenten Zeit und öffentlichen Auseinandersetzungen trennen sich Patrick Romer und Hemmer im November 2022.

"Das große Promi-Büßen": Patrick Romer will sich bessern 2023 stellt sich Patrick Romer einer neuen Herausforderung: Er nimmt als einer von zwölf Kandidat:innen an der ProSieben-Show "Das große Promi-Büßen" teil: Hier konfrontiert ihn Olivia Jones öffentlich mit seinem Verhalten in der Vergangenheit, insbesondere im Hinblick auf seine Beziehung zu Antonia Hemmer. Romer zeigte sich selbstkritisch und reflektierte sein Verhalten während seiner Zeit im "Sommerhaus der Stars". Er äußerte den Wunsch, aus seinen Fehlern zu lernen und sich weiterzuentwickeln.

Kurze Beziehung mit Nikola Greys Ex Gloria Bei "Das große Promi-Büßen" kommen sich Patrick Romer und Gloria Glumac (heute trägt sie wieder ihren Mädchennamen Schwesinger) näher. Doch auch diese Liebelei hält nicht lang, als sie ihn verdächtigt, noch weitere Frauen zu daten. Auch diese Beziehung zerbricht.

Staffel 2 von "Das große Promi-Büßen" mit Patrick Romer Ganze Folgen kostenlos streamen

Patrick Romer privat: Hat er eine neue Freundin? Abseits der TV-Kameras lebt Patrick Romer noch immer auf dem elterlichen Bauernhof. Er ist dort in die landwirtschaftliche Arbeit eingebunden und engagiert sich in seinem Betrieb. Wie aus seinem Instagram-Kanal hervorgeht, ist er nach den zuvor gescheiterten öffentlichen Beziehungen inzwischen wieder glücklich vergeben an Schauspielerin Annelie Henze. Dort dankt er ihr dafür, dass sie ihn "immer zum Lachen" bringt und ihn liebt.

Auf uns und all das, was noch kommt. Patrick Romer

Offenbar hat er in ihr seine Herzdame gefunden.