Exklusive Nachbarschaft Will Smiths berühmte "Der Prinz von Bel-Air"-Serien-Villa wird verkauft – mit zwei Haken Veröffentlicht: Vor 2 Stunden von C3 Newsroom Die prächtige Villa aus der berühmten Sitcom-Serie "Der Prinz von Bel-Air" steht zum Verkauf. Bild: Picture Alliance / Airbnb/ Cover Images

Will Smiths bekannteste Film-Adresse wechselt den Besitzer: Die Kult-Villa aus "Der Prinz von Bel-Air" steht zu einem stolzen Preis zum Verkauf – allerdings gibt es zwei Knackpunkte.

Möchtest du jetzt den "Prinz von Bel-Air"-Reboot schauen? "Bel-Air" kostenlos auf Joyn streamen

Jeder Serien- und Will-Smith-Fan kennt dieses Haus: Die legendäre Villa aus "Der Prinz von Bel-Air" bildete von 1990 bis 1996 die Außenkulisse der erfolgreichen Sitcom und wurde so ein Stück Fernsehgeschichte. Zwar entstanden die Innenaufnahmen im Studio. Die legendäre Fassade mit der Auffahrt zu der großen Treppe wurde dennoch fester Bestandteil der Serie. Und damit zu einem der bekanntesten TV-Häuser der 90er-Jahre.

30 Millionen Dollar für TV-Geschichte Bereits 2020, als die "Bel-Air"-Villa auf Airbnb buchbar war, konnten gut betuchte Fans hinter die Kulissen schauen. Jetzt steht die TV-Ikone zum Verkauf. Zu einem stolzen Preis: 30 Millionen Dollar, also rund 26 Millionen Euro, soll das im Georgian-Colonial-Stil gebaute Haus kosten. Als Gegenleistung bekommen die Käufer:innen rund 930 Quadratmeter Wohnfläche, sechs Schlafzimmer, siebeneinhalb Badezimmer sowie ein großzügiges Grundstück mit knapp 3.600 Quadratmetern.

Nachbarn mit Star-Garantie Und als wäre das nicht genug, glänzt auch die Nachbarschaft mit echtem VIP-Faktor. Die neuen Besitzer:innen wohnen nicht weit entfernt vom US-Comedian Judd Apatow. Ebenso liegen das berüchtigte Anwesen O. J. Simpsons sowie das Haus des ehemaligen Bürgermeisters von Los Angeles, Richard Riordan, im direkten Umfeld. Nachbarschaftliche Star-Power ist also garantiert.

Zwei Haken am Millionen-Deal Zwei Knackpunkte gibt es allerdings beim Verkauf der Luxusimmobilie: Obwohl es der Serienname suggeriert, liegt die berühmte Villa nicht in Bel-Air, sondern im exklusiven Brentwood-Viertel von Los Angeles. Ebenso soll die Fassade auch weiterhin als Drehkulisse zur Verfügung stehen – so wie im 2022 erschienen "Bel-Air"-Reboot, in dem auch Will Smith in einer kurzen Einstellung wieder auftauchte.