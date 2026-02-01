Exklusive Nachbarschaft
Will Smiths berühmte "Der Prinz von Bel-Air"-Serien-Villa wird verkauft – mit zwei Haken
Veröffentlicht:von C3 Newsroom
Will Smiths bekannteste Film-Adresse wechselt den Besitzer: Die Kult-Villa aus "Der Prinz von Bel-Air" steht zu einem stolzen Preis zum Verkauf – allerdings gibt es zwei Knackpunkte.
Möchtest du jetzt den "Prinz von Bel-Air"-Reboot schauen?
Jeder Serien- und Will-Smith-Fan kennt dieses Haus: Die legendäre Villa aus "Der Prinz von Bel-Air" bildete von 1990 bis 1996 die Außenkulisse der erfolgreichen Sitcom und wurde so ein Stück Fernsehgeschichte. Zwar entstanden die Innenaufnahmen im Studio. Die legendäre Fassade mit der Auffahrt zu der großen Treppe wurde dennoch fester Bestandteil der Serie. Und damit zu einem der bekanntesten TV-Häuser der 90er-Jahre.
30 Millionen Dollar für TV-Geschichte
Bereits 2020, als die "Bel-Air"-Villa auf Airbnb buchbar war, konnten gut betuchte Fans hinter die Kulissen schauen. Jetzt steht die TV-Ikone zum Verkauf. Zu einem stolzen Preis: 30 Millionen Dollar, also rund 26 Millionen Euro, soll das im Georgian-Colonial-Stil gebaute Haus kosten. Als Gegenleistung bekommen die Käufer:innen rund 930 Quadratmeter Wohnfläche, sechs Schlafzimmer, siebeneinhalb Badezimmer sowie ein großzügiges Grundstück mit knapp 3.600 Quadratmetern.
Nachbarn mit Star-Garantie
Und als wäre das nicht genug, glänzt auch die Nachbarschaft mit echtem VIP-Faktor. Die neuen Besitzer:innen wohnen nicht weit entfernt vom US-Comedian Judd Apatow. Ebenso liegen das berüchtigte Anwesen O. J. Simpsons sowie das Haus des ehemaligen Bürgermeisters von Los Angeles, Richard Riordan, im direkten Umfeld. Nachbarschaftliche Star-Power ist also garantiert.
Zwei Haken am Millionen-Deal
Zwei Knackpunkte gibt es allerdings beim Verkauf der Luxusimmobilie: Obwohl es der Serienname suggeriert, liegt die berühmte Villa nicht in Bel-Air, sondern im exklusiven Brentwood-Viertel von Los Angeles. Ebenso soll die Fassade auch weiterhin als Drehkulisse zur Verfügung stehen – so wie im 2022 erschienen "Bel-Air"-Reboot, in dem auch Will Smith in einer kurzen Einstellung wieder auftauchte.
Schaue dir diese Film-Highlights mit Will Smith an!
Mehr entdecken
Seit 2002 verheiratet
Julia Roberts macht ihrem Mann süße Liebeserklärung zum Geburtstag
Anfang und heute
Andrea Sawatzki: So sah sie vor 32 Jahren aus
Erfolgreich seit mehr als 30 Jahren
Sonja Zietlow im Porträt: Ihre Karriere begann lange vorm Dschungel
Bauer, Schlager-Musiker, Reality-Star
Heiratspläne? Patrick schwärmt im Dschungel von seiner Freundin
Ein Porträt der ehemaligen "Sandra Behrens"
Ehemaliger Soap-Star im Porträt: Das ist Nicole Belstler-Boettcher
Ungewohnt persönlich
Lebenswandel um 180 Grad: Dieses Erlebnis zwang Stephen Dürr zum Umdenken
Hat sich kürzlich den Kindheitstraum in Italien erfüllt
Reality-Rückkehr nach Familiendrama: Simone Ballack im Porträt
Kindheit im Korsett
Kindheit mit Korsett: Nur eine OP konnte Samira Yavuz helfen
Dating lieber altmodisch
Eva Benetatou im Porträt: Ist sie nach Serkan-Skandal auf Partnersuche?