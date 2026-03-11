Seltener Einblick ins Privatleben Wilson Gonzales Ochsenknecht zeigt zum ersten Mal Foto mit Kind: So reagiert seine Familie Veröffentlicht: Vor 4 Stunden von C3 Newsroom Nicht aus der Ruhe zu bringen: Wilson Gonzalez Ochsenknecht. Bild: picture alliance / PIC ONE

Auf Instagram veröffentlichte Wilson Gonzales Ochsenknecht erstmals ein Foto mit seiner Tochter. Der private Moment sorgt nicht nur bei seinen Follower:innen, sondern auch bei seiner Familie für emotionale Reaktionen.

Rührendes Vater-Tochter-Foto Auf Instagram postete der Schauspieler ein Foto, auf dem er gemeinsam mit seiner Tochter bei einem Café-Besuch zu sehen ist. Im Freizeit-Look mit Sonnenbrille und Kappe hält Wilson Gonzales Ochsenknecht das Kind liebevoll im Arm. Zu erkennen sind die blonden Locken des kleinen Mädchens. Die Aufnahme wirkt wie ein spontaner Schnappschuss und entstand in Kapstadt, Südafrika. Der älteste Sohn von Schauspieler Uwe Ochsenknecht kommentierte das Bild kurz und prägnant mit den Worten: "Mein größter Flex", was sinngemäß so viel wie "mein ganzer Stolz" oder "mein Wertvollstes" bedeutet.

Familie und Promis kommentieren Der Beitrag blieb auch innerhalb der prominenten Ochsenknecht-Familie nicht unbemerkt. Mutter Natascha Ochsenknecht und Bruder Jimi Blue hinterließen jeweils zwei rote Herzen, während Schwester Cheyenne vier gerührte Smileys schickte. Auch Reality-Star Yeliz Koc, die mit Jimi Blue Ochsenknecht die gemeinsame Tochter Snow (4) hat, reagierte mit einem unterstützenden Kommentar: "So nämlich". Zudem posteten die Schauspielerinnen Valentina Pahde und Anna Maria Mühe sowie Influencer Sebastian Tigges rote Herz-Emojis.

Warum Wilson sein Familienleben privat hält Wilson Gonzales Ochsenknecht schützt sein Privatleben und hält Details wie den Namen seiner Tochter aus den Medien und sozialen Netzwerken heraus. Bislang teilte er lediglich eine kleine Babyhand mit den Worten "Hi, Baby Girl" auf Instagram, um die Geburt im Juli 2024 zu verkünden. Im Interview mit dem Boulevard-Magazin "Bunte" erklärte Ochsenknecht 2025, warum seine Familie nicht im Rampenlicht stehen soll:

Das macht die Dinge entspannter. Es reicht, wenn einer in der Öffentlichkeit steht. Wilson Gonzales Ochsenknecht

Trotzdem sprach der Darsteller damals offen über seinen Alltag als Vater. Bisher sei "alles easy", die "krasse 180-Grad-Drehung, von der alle sprechen", sei bei ihnen nach der Geburt nicht eingetreten. Stattdessen nehmen er und seine Partnerin ihre Tochter einfach überall mit. "Auf die Berlinale-Party genauso wie zum Dreh von 'Diese Ochsenknechts'. Alles mal ausprobieren." Heiraten kam für ihn damals nicht infrage.: "Nein, wir haben ein gemeinsames Kind. Mehr zeigen, dass man füreinander da ist, geht nicht." Und auch beim Thema weiterer Nachwuchs zeigte er sich gelassen: "Wir stammen beide aus großen Familien, viele Freunde bekommen gerade Kinder. Es wäre völlig okay, wenn wir bei einem bleiben würden."