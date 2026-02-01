"Ich liebe dich" "Wir sehen uns später": Macaulay Culkin trauert um Filmmutter Catherine O'Hara Aktualisiert: Vor 2 Stunden von spot on news :newstime Schauspielerin Catherine O’Hara gestorben Videoclip • 01:04 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Macaulay Culkin hat sich auf liebevolle wie herzzerreißende Weise von seiner "Kevin - Allein zu Haus"-Mutter Catherine O'Hara verabschiedet, die im Alter von 71 Jahren verstorben ist.

Kurz nachdem die traurige Nachricht über den Tod von "Kevin - Allein zu Haus"-Schauspielerin Catherine O'Hara (1954-2026) mitgeteilt wurde, hat sich in Person von Macaulay Culkin (45) ihr wohl berühmtestes Leinwand-Kind mitsamt einer bittersüßen Collage auf Instagram zu Wort gemeldet. Der einstige Kinderstar postete eine gemeinsame Szene aus dem über 35 Jahre alten Weihnachtsklassiker und stellte ihr eine Aufnahme entgegen, die 2023 entstanden war - damals hatte Culkin im Beisein von O'Hara seinen Stern auf dem Walk of Fame enthüllt.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Als wäre die Bildkomposition nicht schon herzzerreißend genug, schrieb der Schauspieler rührende Worte an die verstorbene Schauspielerin, die ihm über drei Jahrzehnte lang eine gute Freundin war: "Ich dachte, wir hätten mehr Zeit, Mama. Ich wollte mehr. Ich wollte neben dir sitzen. Ich habe dich gehört. Aber ich hatte noch so viel zu sagen. Ich liebe dich. Wir sehen uns später."

Ich dachte, wir hätten mehr Zeit, Mama. Ich wollte mehr. Macaulay Culkin

Übereinstimmende US-Medien hatten kurz zuvor über den Tod von Catherine O'Hara im Alter von 71 Jahren berichtet. Dem "People"-Magazin gegenüber habe der Manager der kanadischen Schauspielerin bestätigt, dass die Meldungen der Wahrheit entsprechen und O'Hara verstorben sei. Über die Todesumstände wurde bislang noch nichts mitgeteilt.

Die gestresste bis exzentrische Leinwand-Mutter O'Hara hatte 1990 die gestresste Mutter Kate McCallister verkörpert, die in "Kevin - Allein zu Haus" ihren Sohn (Culkin) versehentlich zu Hause vergisst. Den Part übernahm sie auch in der Fortsetzung "Kevin - Allein in New York" von 1992. Es war nicht ihre erste Rolle als ikonische Mutter: Bereits zwei Jahre zuvor hatte sie in Tim Burtons Kultfilm "Beetlejuice" Delia Deetz gespielt, die exzentrische Stiefmutter von Lydia, gespielt von Winona Ryder. 2024 kehrte sie für die Fortsetzung "Beetlejuice Beetlejuice" in diese Rolle zurück. Zuletzt war O'Hara 2025 in der düsteren HBO-Endzeitserie "The Last of Us" in einer Gastrolle zu sehen.