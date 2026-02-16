Jared Van Der Beek
"Wusste nicht, dass es so weh tun würde": Rührende Hommage des Bruders von James Van Der Beek
Aktualisiert:von spot on news
:newstime
Trauer um James Van Der Beek
Videoclip • 55 Sek • Ab 12
Der frühe Tod von Schauspieler James Van Der Beek hat auch seinen Bruder Jared tief getroffen. In einem Posting drückte er aus, wie eng sich die Brüder verbunden waren und wie sehr ihm der Verstorbene fehlt.
Zwei Tage nach dem Tod von "Dawson's Creek"-Star James Van Der Beek (1977-2026) im Alter von nur 48 Jahren hat sich auch sein Bruder Jared (47) zu Wort gemeldet. Er teilte mehrere gemeinsame private Schnappschüsse und rührende Worte.
"Er war immer für mich da"
Am Freitag, dem 13. Februar, schrieb der 47-Jährige in einem längeren Instagram-Posting: "Zwischen Brüdern besteht eine besondere Verbindung, und vor zwei Tagen wurde diese physische Verbindung zerrissen." Er wisse nun, warum man beim Verlust eines geliebten Menschen von "Herzschmerz" spreche. "Es ist ein Gefühl der Verzweiflung und des Schmerzes, das so tief im Herzen sitzt; ich wusste nicht, dass es so weh tun würde."
Externer Inhalt
Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube.
Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.
Sein Bruder James sei sein "Vertrauter" und "derjenige, an den ich mich in allen Lebenslagen wende". Die beiden Brüder wuchsen zusammen mit ihrer Schwester Juliana auf, die auf Fotos in Jareds Beitrag ebenso wie auch die Eltern zu sehen war. Jared Van Der Beek betonte weiter:
Ich habe ihn seit meiner Geburt bewundert. Er war immer für mich da, wenn ich ihn brauchte.
Er bedankte sich anschließend bei der Öffentlichkeit für die Unterstützung, die der Familie in ihrer Trauer um James zuteilwurde. Es sei "wunderbar" zu lesen, wie viele Menschen sein großer Bruder berührt habe. "So schmerzlich dieser tiefe Schmerz auch ist, hat die Heilung durch all die Liebe, die Gebete und die Unterstützung bereits begonnen. Ich danke euch allen von Herzen, dass ihr euch die Zeit genommen habt, mich zu kontaktieren und mir zu zeigen, dass ihr für mich da seid".
"Danke, dass du dein Leben mit mir geteilt hast"
Zum Abschluss richtete er noch einige Worte direkt an seinen Bruder: "James, ich vermisse dich jetzt schon so sehr, sowohl körperlich als auch deine weisen Worte am Telefon. Gleichzeitig spüre ich deine Anwesenheit so stark und weiß, dass du mich weiterhin begleiten wirst."
Danke, dass du dein Leben mit mir geteilt hast. Ich liebe dich.
James Van Der Beek war 1998 durch die Serie "Dawson's Creek" bekannt geworden. 2023 wurde bei ihm Darmkrebs diagnostiziert, was er im November 2024 öffentlich machte. Am 11. Februar 2026 starb er an den Folgen der Krankheit. Viele prominente Kollegen bekundeten bereits öffentlich ihr Beileid.
Freunde der Familie richteten über die Plattform "GoFundMe" eine Spendenseite für Ehefrau Kimberly und die gemeinsamen sechs Kinder ein. Die Anteilnahme ist überwältigend: In nicht einmal 48 Stunden kamen bereits mehr als 2,2 Millionen Dollar (rund 1,85 Millionen Euro) zusammen.
Film-Highlights mit James Van Der Beek findest du auf Joyn
Mehr entdecken
Nachwuchs mit 51
"How I Met Your Mother"-Star Josh Radnor verkündet Baby-News
Ups und downs
Nach "How I Met Your Mother": Josh Radnor über seinen Kampf mit der Sucht
Horror statt Humor
"How I Met Your Mother"-Star Cristin Milioti: Hauptrolle im neuen Horrorfilm
Die Top 5 HIMYM-Mythen
An diesen "How I Met Your Mother"-Theorien ist wirklich was dran
Romantischer Antrag im Rosengarten
Star Jason Segel ist frisch verlobt
Der Flop im Finale
Floppte die letzte "How I Met Your Mother"-Staffel wegen ihm?
Von 2005 bis 2025
In diesen Filmen glänzen die "How I Met Your Mother"-Stars heute
Bekannt als Marshall Eriksen aus "How I Met Your Mother"
Jason Segel: Erschütterndes Geständnis des "HIMYM"-Stars
Die Kultserie auf Joyn streamen
"How I Met Your Mother": Weißt du, welcher Schicksalsschlag in der Serie im Jahr 2024 passiert?