Als die Polizei im Oktober 2025 mit Baggern, Hunden und Drohnen in Brandenburg anrückt, sind auch Hobby-Detektive vor Ort. Sie filmen, posten, streamen und glauben, sie könnten die Spur finden, die die Polizei seit über sechs Jahren sucht: die Spur der vermissten Rebecca Reusch.

Wichtige Hinweise & Informationen zum Inhalt Warnhinweis TRIGGER-WARNUNG! Hilfe-Telefon Sexueller Missbrauch unter 0800 22 55 530 (anonym & kostenfrei). Dieser Artikel enthält Themen wie Gewalt, Tod und sexuellen Missbrauch, die bei manchen Menschen negative Reaktionen auslösen können. Bitte sei achtsam, wenn das bei dir der Fall ist. Unterstützung für Betroffene bieten qualifizierte Beratungsangebote. Wende dich z.B. an Weißer Ring e.V. (Hilfe für Opfer von Gewalt), Unabhängige Beauftragte für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs (UBSKM) oder dasunter(anonym & kostenfrei).

Hobby-Detektive sind zurück Am 18. Februar 2019 verschwindet die 15-jährige Rebecca aus Berlin-Neukölln spurlos. Sie hatte bei ihrer Schwester und deren Mann übernachtet - am Morgen war sie weg. Kein Handy, keine Zeugin, keine Spur - nur der pinkfarbene Renault Twingo der Familie wird später auf der Autobahn Richtung Polen gesichtet. Am Steuer wohl ihr Schwager, der seither unter Verdacht steht, jedoch seine Unschuld beteuert. Der Fall wurde zu einer der bekanntesten True-Crime-Storys Deutschlands - und Geburtsstunde der deutschen "Websleuths". Mit diesem Begriff werden Laienermittler, die online Spuren analysieren und Theorien austauschen, mittlerweile bezeichnet Nach sechs Jahren gibt es im Fall Rebecca nun endlich Bewegung: Im Oktober 2025 durchsuchten 115 Beamt:innen Grundstücke in Brandenburg. Es wurden Spuren gesichert, deren Bedeutung noch unklar ist. In Online-Foren flammt sofort neue Hoffnung auf: Karten, Videos, Theorien - alles beginnt von vorn.

Rebecca Reusch: Zwischen Mitgefühl und Mysterium "Ich und ein paar Leute suchen seit Jahren Stellen ab, an denen man was verschwinden lassen könnte", erzählt ein Mann aus Brandenburg gegenüber der Zeitung "Frankfurter Allgemeine", während hinter ihm Polizeiwagen die Straße sperren. Er will kein Detektiv sein, sagt er, nur helfen. Es sei "ein zeitintensives Hobby", so der Mann weiter. Viele von ihnen handeln aus echter Anteilnahme. Der Wunsch zu helfen, treibt sie an - die Hoffnung, etwas zu finden, das endlich Licht ins Dunkel bringt. Andere fasziniert das Rätsel selbst. Der Fall Rebecca, so sagen Medienwissenschaftler:innen, vereint beide Triebfedern: Mitgefühl und Mysterium.