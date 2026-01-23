Vorschau Eine neue Folge "Frühling": Wer macht denn so etwas Herzloses? Veröffentlicht: Vor 2 Stunden von teleschau In "Frühling" retten Roberta (Andrea Kaiser) und Timmy (Tim Kaiser Ogier) einen Welpen aus einer Mülltonne und übergeben das Tier an Pfarrer Sonnleitner (Johannes Herrschmann). Bild: ZDF/Barbara Bauriedl

Entsetzen in "Frühling": Ein Hündchen ist in Gefahr. Aber Rettung naht, und zwar durch ein prominentes Gesicht: ProSieben-Moderatorin Andrea Kaiser rettet in der ZDF-Reihe den Dackelwelpen. Und zwar gemeinsam mit ihrem Sohn Tim.

Schau "Frühling: Wenn alle schweigen" kostenlos im ZDF-Livestream auf Joyn Am 25. Januar um 20:15 Uhr einschalten!

Puh. Das ging gerade noch mal gut. Fünf Minuten später wäre es um den kleinen, süßen Dackelwelpen geschehen gewesen. Der wurde nämlich von einem herzlosen Menschen in einer Mülltonne ausgesetzt. Aber bevor die Müllabfuhr die Tonne leeren kann, hören zwei besondere Menschen das ängstliche Winseln des Hundebabys und retten es. "Wenn alle schweigen", die zweite Folge der 15. Staffel der ZDF-Herzkino-Reihe "Frühling", beginnt dramatisch. Für das Happy End sorgt ProSieben-Moderatorin Andrea Kaiser. Die nämlich spaziert in ihrer Dauergastrolle als rasende Reporterin Roberta Rossi zur rechten Zeit an der Mülltonne vorbei. An ihrer Hand führt sie einen ganz besonderen Special Guest: ihren Sohn Tim. Gemeinsam retten sie das Hündchen und geben es in die Obhut von Pfarrer Sonnleitner (Johannes Herrschmann). Es ist ein früher Höhepunkt der Folge. Und eigentlich auch das einzige Happy End. Denn während Dackel Basti ein neues liebevolles Frauchen findet, bleiben viele andere Handlungsstränge verworren oder deuten auf nahende Konflikte hin.

Eifersucht oder Berechnung? Lilly macht mit Adrian Schluss Andrea Kaiser ist als Roberta Rossi schon seit 2023 zum festen Bestandteil von "Frühling" geworden. Für ihren Sohn Tim aus der Ehe mit Rallye-Weltmeister Sébastien Ogier sind Dreharbeiten aber noch eher Neuland. Der Neunjährige spielt Robertas Neffe Timmy und ist in der Episode in zwei Szenen zu sehen. Während sich Roberta, Timmy und Pfarrer Sonnleitner um das Wohlergehen des Vierbeiners sorgen, wälzt Dorfhelferin Katja Baumann (Simone Thomalla) andere Probleme. Vor allem geht es um Sarah Springer (Anna Triebel). Die will, aus Angst vor den Mobbing-Attacken von Stella Lamprecht (Katharina Weitzendorf), nicht mehr in die Schule gehen. Als Katja hilft, einen Kompromiss zu finden, bemerkt sie, dass in der Familie Lamprecht einiges im Argen liegt. Stellas Mutter Ida (Stephanie Schönfeld) will ihrem Noch-Mann Georg (Daniel Krauss) rigoros und ohne Rücksicht auf die Meinung ihrer Kinder jeglichen Kontakt mit diesen unterbinden. Darunter leidet vor allem Stella. In einem emotionalen Ausbruch bittet sie Katja: "Gehen Sie zu meinem Vater. Wenn er mich nicht verlieren will, darf er nicht länger schweigen." Aber als Katja den Vater ausfindig macht, reagiert er immer verschlossener. Was ist früher geschehen, dass den Vater so verunsichert und seine Noch-Frau so unversöhnlich sein lässt? Es ist nicht die einzige Frage, die unbeantwortet bleibt. Kommen Lilly (Julia Willecke) und Adrian (Kristo Ferkic) wieder zusammen? Vorerst nämlich hat sie aus Eifersucht mit ihm Schluss gemacht. Als Katja Lilly in einem Restaurant mit einem fremden jungen Mann sieht und Adrian berichtet, sieht er die Sache bitter und klar: "Die lässt's wohl richtig krachen. Soll machen, was sie will." Das tut Lilly auch, allerdings anders, als von Adrian gedacht: Der Fremde ist Privatdetektiv Noah und er soll herausfinden, ob Lillys Vater noch lebt. Lilly fleht: "Du bist meine letzte Hoffnung."