Hat das Warten bald ein Ende? Weitere Episoden der ZDF-Serie "Lena Lorenz" sind bereits abgedreht und ein zeitnaher TV-Start rückt in greifbare Nähe. Alle Infos zum Serien-Highlight.
+++ Update, 24. Februar 2026 +++
Neue Folgen ab April: "Lena Lorenz" kehrt zurück
Fans dürfen sich freuen, denn das Warten hat ein Ende! Die ZDF-Reihe "Lena Lorenz" meldet sich im April mit neuen Episoden zurück. Ab dem 9. April laufen die insgesamt sechs neuen Folgen jeweils donnerstags um 20:15 Uhr im ZDF. Bereits ab dem 26. März stehen die neuen Geschichten mit Judith Hoersch als Hebamme Lena vorab im Streamingportal des Senders bereit.
Mit durchschnittlich rund vier Millionen Zuschauer:innen im vergangenen Jahr bleibt die inzwischen zwölfte Staffel eine feste Größe am Donnerstagabend. Vor dem Comeback testet das ZDF allerdings noch zwei neue Formate auf dem Sendeplatz, ehe "Lena Lorenz" wieder übernimmt.
+++ Ursprüngliche Meldung+++
"Lena Lorenz": Fans warten auf neue Staffel
Die Fans der erfolgreichen ZDF-Serie "Lena Lorenz" dürfen jubeln: Obwohl die elfte Staffel erst im Mai im TV angelaufen ist, hat der Sender bereits mit den Dreharbeiten für die brandneue zwölfte Staffel begonnen.
Judith Hoersch schlüpft dafür erneut in die Rolle der beliebten Hebamme. In Berchtesgaden und Umgebung sollen im Herbst bereits sechs Folgen entstanden sein.
In der neuen Staffel stellen die Patientinnen Lena wieder vor große Herausforderungen - bei denen sie den Spagat zwischen professioneller Betreuung und der Arbeit einer zugewandten Hebamme meistern muss.
Sie sind in der nächsten Staffel "Lena Lorenz" sicher dabei
Die Dreharbeiten zu den frischen Geschichten vom elterlichen Bauernhof und aus dem Krankenhaus wurden Medienberichten zufolge bereits im Oktober 2025 abgeschlossen. Für die Inszenierung sind drei Frauen verantwortlich, die sich die Regiearbeit teilen: Ulrike Hamacher, Franziska Jahn und Esther Wenger führen jeweils in zwei Folgen Regie.
Neben Hauptdarstellerin Judith Hoersch kommt es auch zu einem Wiedersehen mit Eva Mattes, Raban Bieling und Liane Forestieri. Neu als Gaststars in der ersten Folge bestätigt sind Tom Beck und Mina Tander, die zusammen mit Carla Hüttermann in Episodenrollen zu sehen sein werden.
Der Startschuss für die Ausstrahlung im ZDF soll im Frühjahr 2026 fallen. Bis dahin müssen sich die Fans noch etwas gedulden. Um die Zeit zu überbrücken, gibt es auf Joyn im kostenlosen Stream einige Serien, die berühren.
