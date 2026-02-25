Dreharbeiten abgeschlossen Gute Nachricht für Fans von "Lena Lorenz": Die neuen Folgen starten im April Aktualisiert: Vor 2 Minuten von C3 Newsroom Judith Hoersch, in ihrer Rolle als einfühlsame Hebamme Lena Lorenz, könnte bald wieder ins Fernsehen zurückkehren. Bild: ZDF / Walter Wehner

Hat das Warten bald ein Ende? Weitere Episoden der ZDF-Serie "Lena Lorenz" sind bereits abgedreht und ein zeitnaher TV-Start rückt in greifbare Nähe. Alle Infos zum Serien-Highlight.

Vergangene Folgen von "Lena Lorenz" schauen Immer samstags um 19:25 Uhr im ZDF-Livestream auf Joyn

+++ Update, 24. Februar 2026 +++

Neue Folgen ab April: "Lena Lorenz" kehrt zurück Fans dürfen sich freuen, denn das Warten hat ein Ende! Die ZDF-Reihe "Lena Lorenz" meldet sich im April mit neuen Episoden zurück. Ab dem 9. April laufen die insgesamt sechs neuen Folgen jeweils donnerstags um 20:15 Uhr im ZDF. Bereits ab dem 26. März stehen die neuen Geschichten mit Judith Hoersch als Hebamme Lena vorab im Streamingportal des Senders bereit. Mit durchschnittlich rund vier Millionen Zuschauer:innen im vergangenen Jahr bleibt die inzwischen zwölfte Staffel eine feste Größe am Donnerstagabend. Vor dem Comeback testet das ZDF allerdings noch zwei neue Formate auf dem Sendeplatz, ehe "Lena Lorenz" wieder übernimmt.

+++ Ursprüngliche Meldung+++

"Lena Lorenz": Fans warten auf neue Staffel Die Fans der erfolgreichen ZDF-Serie "Lena Lorenz" dürfen jubeln: Obwohl die elfte Staffel erst im Mai im TV angelaufen ist, hat der Sender bereits mit den Dreharbeiten für die brandneue zwölfte Staffel begonnen. Judith Hoersch schlüpft dafür erneut in die Rolle der beliebten Hebamme. In Berchtesgaden und Umgebung sollen im Herbst bereits sechs Folgen entstanden sein. In der neuen Staffel stellen die Patientinnen Lena wieder vor große Herausforderungen - bei denen sie den Spagat zwischen professioneller Betreuung und der Arbeit einer zugewandten Hebamme meistern muss.