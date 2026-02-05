Liebe am Set: "Tage, die es nicht gab"-Star Franziska Weisz fand Partner bei "Die Bergretter"

Arthouse-Kino, Primetime-Krimis und Serien: Franziska Weisz ist aus Film und Fernsehen nicht mehr wegzudenken. Privat fand sie ihr Glück bereits vor über zehn Jahren - nicht auf dem roten Teppich, sondern während der Dreharbeiten zu "Die Bergretter".

In der zweiten Staffel der Serie "Tage, die es nicht gab" spielt Franziska Weisz erneut die Staatsanwältin Miriam, eine von vier Frauen, die seit der Schulzeit eng verbunden sind. Das Auftauchen einer neuen Schülerin und ein Mordfall in Zollberg rühren an alten Geheimnissen und bringen die vertraute Ordnung ins Wanken. Dabei könnte jede der Freundinnen in den Fokus der Ermittlungen geraten. "Tage, die es nicht gab - Tödliche Geheimnisse" setzt damit abermals auf psychologische Spannung und die Verknüpfung von Vergangenheit und Gegenwart.

Vom Zufalls-Casting zur "Tatort"-Kommissarin

Franziska Weisz, geboren 1980 in Wien, landete zufällig im Filmgeschäft. Eigentlich suchte sie als Model nach einem Nebenjob, kam aber in ein Casting für Ulrich Seidls "Hundstage". Die schonungslose Vorstadtstudie machte sie 2001 über Nacht zum Hoffnungsträger des österreichischen Kinos. Michael Hanekes "Die Klavierspielerin" folgte im selben Jahr.

Obwohl sie schon lange von der Schauspielerei träumte, setzte Weisz auf Sicherheit und beendete ihr Studium der Entwicklungs- und Umweltpolitik in England. Danach zog sie nach Berlin und erhielt für ihre Darstellung der Rezeptionistin Irene im Psychothriller "Hotel" bei der Berlinale 2005 den "European Shooting Star".

Es folgten zahlreiche Produktionen, darunter "Kreuzweg" (2014) von Dietrich Brüggemann. Einem breiten Fernsehpublikum wurde sie 2012 durch ihre Rolle der Stefanie Averdunk in der Krimiserie "Der letzte Bulle" bekannt. Von 2016 bis 2024 ermittelte sie als Kommissarin Julia Grosz an der Seite von Wotan Wilke Möhring im Hamburger "Tatort".

In der neuen ZDF-Reihe "Mordufer", die in der Bodensee-Region spielt, tritt Franziska Weisz demnächst als Kommissarin Doro Beitinger auf, die nach einer familiären Auszeit in den Polizeidienst zurückkehrt. Die Zusammenarbeit mit ihrer jüngeren Kollegin Chiara Locatelli (Maria Wördemann) ist geprägt von unterschiedlichen Lebensentwürfen.