Eine Trennung wie keine andere ZDF-Moderatorin Katrin Müller-Hohenstein: Das ist ihr bekannter Ex-Mann Veröffentlicht: Vor 19 Minuten von Lena Maier Seit Jahren eine feste Größe im deutschen Sportjournalismus: ZDF-Moderatorin Katrin Müller-Hohenstein. Bild: Chai v.d. Laage

Wenn Katrin Müller-Hohenstein auf den großen Sportbühnen des ZDF moderiert, schaut die ganze Nation zu. Doch während ihre Fachkompetenz unbestritten ist, kennen nur wenige die faszinierende Geschichte hinter ihrem Privatleben: Ihr Ex-Mann ist ebenfalls Moderator und die beiden verbindet auch nach der Trennung ein außergewöhnliches Band.

Seit Jahren ist Katrin Müller-Hohenstein, von vielen liebevoll KMH genannt, eine der bekanntesten TV-Persönlichkeiten Deutschlands. Sie steht für Professionalität, Charme und schlagfertige Interviews. Doch abseits der Kameras gibt es eine bemerkenswerte Verbindung in ihrem Leben, die viel über sie als Mensch verrät.

Zwei Stars, eine gemeinsame Vergangenheit Der Mann, mit dem die Powerfrau verheiratet war, ist kein Unbekannter: Stefan Parrisius. Seine markante Stimme ist Tausenden von Hörer:innen durch die Sendung "Eins zu Eins. Der Talk" bei Bayern 2 bestens vertraut. Ihre Liebe begann, wie so oft in der Medienbranche, bei der Arbeit. "Als ich 1992 zum Radio Antenne Bayern kam, moderierte Stefan dort. Ich fand ihn lustig und seine Stimme beeindruckend", erinnerte sich KMH einst in einem Interview.

Radiomoderator Stefan Parrisius ist bei "Eins zu Eins. Der Talk" in Bayern 2 zu hören. Bild: BR/Markus Konvalin

Romantik pur beim ersten Kuss Aus Sympathie wurde Liebe, und auf dem Münchner Oktoberfest wurde es romantisch. Den ersten Kuss gab es aber nicht im Riesenrad, sondern ausgerechnet in der Geisterbahn! "Ich habe gewartet, bis es dunkel ist. Im Hellen habe ich mich nicht getraut", gestand Parrisius Jahre später mit einem Lächeln. Es folgten die Hochzeit und die Geburt ihres gemeinsamen Sohnes Niklas.

Mehr als nur Ex-Leute: "Mein Ex-Mann ist heute meine beste Freundin" Nach elf gemeinsamen Ehejahren ließen sie sich 2007 scheiden, doch was folgte, war alles andere als ein Rosenkrieg. Ganz im Gegenteil. Die beiden beweisen bis heute, dass eine Trennung nicht das Ende bedeuten muss. Sie pflegen eine tiefe Freundschaft. "Natürlich ist das Ende einer Beziehung immer auch mit Schmerzen verbunden. Aber es gab keinen Grund, mich zu rächen. Katrin hat sich immer unglaublich fair verhalten", erklärte Parrisius. Ihr Erfolgsrezept? Respekt und Humor. "Generell würde ich sagen, dass mein Ex-Mann heute meine beste Freundin ist", so das schönste Kompliment der 60-Jährigen. Während der Radio-Moderator wieder glücklich verheiratet ist, liegt der Fokus von KMH nun voll auf der WM. Wer Katrin live in Aktion erleben möchte, hat dazu regelmäßig Gelegenheit. Die nächste Sendung moderiert sie am 13. Juni um 20:15 Uhr im ZDF.

Die "FIFA WM 2026" im "sportstudio live" mit Katrin Müller-Hohenstein Bald verfügbar Samstag, 13.06. 20:15 Uhr • sportstudio live Sei dabei! Hier geht's direkt zum ZDF-Livestream auf Joyn Verfügbar auf Joyn 45 Min Erinnerung Link kopieren Teilen

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