Pech in der Liebe? "München Mord"-Gaststar Beatrice Richter: Vor fünf Jahren heiratete sie sich selbst Aktualisiert: Vor 1 Minute von teleschau In einem Interview verriet Beatrice Richter einst, sich selbst geheiratet zu haben. Was wohl der Grund dafür ist? Bild: 2015 Getty Images/Andreas Rentz

Comedy-Serien wie "Rudis Tagesshow" und "Sketchup" machten Beatrice Richter in den 1980er-Jahren bekannt. So bekannt, dass sie immer noch auf der Straße erkannt wird. An Verehrern dürfte es nie gemangelt haben - doch ist die Schauspielerin vergeben?

Sie spielt Thekla Weingärtner in "München Mord" Im zarten Alter von 77 Jahren ist Beatrice Richter mal wieder auf dem Bildschirm zu sehen. In der ZDF-Krimireihe "München Mord" findet sie als Thekla Weingärtner ihre Wahltochter Nora nach deren 80er-Jahre-Party tot auf. Offenbar war die Bowle mit K.o.-Tropfen versetzt. Das ermittelnde Team Angelika Flierl (Bernadette Heerwagen), Harald Neuhauser (Marcus Mittermeier) und Ludwig Schaller (der im Mai verstorbene Alexander Held) bekommt es also mit einer Menge Schnapsleichen zu tun, von denen sich niemand an etwas erinnern kann. Doch auch Thekla Weingärtner scheint ein Geheimnis mit sich herumzutragen. Die Episode "Die Stadt, die es nicht gibt" bleibt spannend - und taucht dabei tief in die Kultur der 1980er-Jahre ein. So wird auch der vorübergehende München-Aufenthalt der Queen-Legende Freddie Mercury zum Thema.

Tod nach 80er-Jahre-Party! Am 22. August um 20:15 Uhr im ZDF-Livestream auf Joyn Bald verfügbar Samstag, 22.08. 20:15 Uhr • München Mord Die Stadt, die es nicht gibt Verfügbar auf Joyn 90 Min Erinnerung Link kopieren Teilen

Die 1980er-Jahre: Beatrice Richters große Zeit An das Jahrzehnt mit Modern Talking, Falco und Fönwelle erinnert sich nicht nur Thekla Weingärtner lebhaft. Auch Beatrice Richter selbst war in dieser Zeit schwer aktiv. Am 20. Dezember 1948 in München geboren, hatte die Tochter eines Buchhändlers und einer Flötistin zu Beginn des Jahrzehnts eine vierjährige Schauspielausbildung an der Otto-Falckenberg-Schule und ihre ersten Film- und Theaterrollen längst hinter sich. Der große Durchbruch gelang der Darstellerin jedoch ab 1981: Zwei Staffeln lang wirkte Beatrice Richter sehr erfolgreich im Sketchformat "Rudis Tagesshow" mit, zusammen mit Rudi Carrell, Klaus Havenstein und Diether Krebs. Nachdem sich ihr komödiantisches Talent herumgesprochen hatte, war sie, erneut mit Diether Krebs, ab 1984 in der Comedyreihe "Sketchup" zu sehen. Da viele der damaligen Sketche heute auf Plattformen wie Youtube zu finden sind, hat Beatrice Richter auch 40 Jahre danach noch eine Fanbase. Die Schauspielerin freut das, mit der Bezeichnung "Ulknudel" fremdelt sie aber, wie sie schon Anfang der 2000er-Jahre in einem Interview mit dem "Stern" verriet: "Ich habe ihn inzwischen in 'Kultnudel' verändert. Es gibt Leute, die haben hundertmal mehr Fernsehspiele gedreht und großartige Rollen gespielt, und es kennt sie trotzdem kein Mensch. Mich sprechen die Leute immer noch auf 'Sketchup' an."

Beatrice Richter und die Männer? Es ist kompliziert Mit Diether Krebs war Beatrice Richter bis zu dessen Tod im Jahr 2000 eng befreundet. Das kann man von Rudi Carrell nicht behaupten. In einem Interview mit der Zeitung "Die Zeit" verriet sie 2019: "Ich habe mich schrecklich vor ihm gefürchtet." Der 2006 verstorbene Holländer sei "der kälteste Mensch" gewesen, der ihr je begegnet sei. "Er war ein Diktator." Vor ihren Sketch-Auftritten habe sie sich aus Angst übergeben, "ich hatte eine schwere Magenschleimhautentzündung". Angst hatte die Schauspielerin schließlich auch vor dem einzigen Mann, den sie geheiratet hat. Beatrice Richter war Mitte der 1980er-Jahre dem Trubel in Deutschland entflohen. In den USA lernte sie einen amerikanischen Psychiater kennen und lieben. Die Ehe wurde jedoch nach nur neun Monaten geschieden. "Er war mit 19 Jahren schon Patient in der Psychiatrie. Als ich ihn kennenlernte, war er 40. Die Krankheit ist wieder ausgebrochen, und ich musste mit meiner Tochter regelrecht fliehen, weil ich um unser Leben fürchtete", verriet Beatrice Richter im "Stern".

Sieh Beatrice Richters erste Rolle in "Derrick" aus 1982 in der Mediathek auf Joyn Ganze Folge Derrick Eine Rose im Müll Verfügbar auf Joyn Folge vom 21.04.2025 • 60 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Der Schauspieler Heinz Baumann ist der Vater ihrer Tochter Bereits 1978 war die Darstellerin Mutter einer Tochter geworden. Judith Richter, ebenfalls Schauspielerin, ist die Tochter des 2023 verstorbenen Serienstars Heinz Baumann ("SOKO 5113"). Die Beziehung ihrer Eltern war nur von kurzer Dauer, Beatrice Richter zog ihre Tochter alleine auf. Und danach? 2014 erklärte sie in der "Bild am Sonntag", dass sie vor fünf Jahren geheiratet habe - sich selbst. "Ich habe mich lange geprüft, denn ich bin ja kein einfacher Mensch", so die Darstellerin, "aber dann habe ich den Schritt gewagt - und zu mir selber Ja gesagt." Den Männern abgeschworen habe sie aber nicht, betonte sie. "Ich liebe sie. Sie sind doch die beste Ergänzung zu uns Frauen." Um hinzuzufügen: "Wenn ich nach Hause komme und da ist jemand, dann bekomme ich Depressionen." Sie komme dauerhaft besser alleine klar. Ihr Herz gehört, neben der Schauspielerei und ihrer Tochter Judith, der Jazzmusik. Schon in den 1990ern war sie mit einer eigenen Jazz-Kabarett-Show unterwegs, nachdem sie in den 1980er-Jahren in New York auch eine Jazztanzausbildung absolviert hatte.