Comeback
"Deal or No Deal" kehrt in SAT.1 zurück: Jörg Pilawa moderiert die Kult-Show
Aktualisiert:
Zu diesem Deal sagen wir Ja: "Deal or No Deal" kommt 2027 zurück in SAT.1. Was über die Neuauflage der Gameshow bisher bekannt ist, erfährst du hier.
In der Neuauflage des Gameshow-Klassikers "Deal or No Deal" zockt Jörg Pilawa mit seinen Gäst:innen um bis zu 100.000 Euro. Nur wer Nervenstärke, Risikobereitschaft und ein glückliches Händchen beweist, kommt dem Maximalgewinn Stück für Stück näher.
"Deal or No Deal": Bewerben ist ab sofort möglich
Wer sein Glück bei Jörg Pilawa versuchen möchte, kann sich hier als Kandidatin oder Kandidat bewerben. Mehr zu den Bewerbungen kannst du hier nachlesen.
Du willst live im Publikum dabei sein? Hier findest du den Ticket-Verkauf für "Deal or No Deal.
"Deal or No Deal" ist simpel und zeitlos: Durch die enorme Fallhöhe zwischen einem Cent und 100.000 Euro verspricht jeder Koffer Nervenkitzel pur.
In SAT.1 blickt die Show auf eine erfolgreiche Historie zurück: Zwischen 2004 und 2008 und 2014/2015 sorgte "Deal or No Deal" auf unterschiedlichen Sendeplätzen regelmäßig für Quoten weit über dem SAT.1-Senderschnitt.
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Spannende Spiele
"99 - Wer schlägt sie alle?" mit Florian Schmidt-Sommerfeld und Panagiota Petridou
Quiz mit Überraschungen
"Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme)" mit Joko & Klaas
Die Show zum Mitquizzen
"Das 1% Quiz - Wie clever ist Deutschland?" mit Jörg Pilawa
Musikalisches Ratespiel
"Hast Du Töne?" mit Matthias Opdenhövel
So funktioniert "Deal or No Deal"
22 Koffer. 22 versteckte Gewinnsummen zwischen einem Cent und 100.000 Euro. Zu Beginn jeder Folge wählt die Kandidatin oder der Kandidat einen Koffer aus. Die restlichen 21 Koffer werden nach und nach geöffnet.
Je mehr kleine Beträge aus dem Spiel ausscheiden, umso höher ist die Chance, dass der ausgewählte Koffer eine große Gewinnsumme enthält – und umgekehrt. Nach jeder Spielrunde macht die Bank ein sicheres Angebot im Tausch für den ausgewählten Koffer. Wird es angenommen, endet das Spiel sofort. Sonst wird weitergezockt, bis nur noch ein Koffer übrigbleibt.
"Deal or No Deal" ist eine Produktion von Banijay Productions Germany. Produziert wird ab 14. September 2026 in Köln.
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