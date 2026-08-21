Reality-Durchstarterin Vor "Forsthaus Rampensau": Jessica Zemer landet "Beauty & The Nerd"-Coup Aktualisiert: Vor 1 Stunde von Nicholas Vogel Auf Joyn ansehen Beauty & The Nerd: Neue Beautys, neue Nerds, neue Überraschungen Videoclip • 30 Sek • Ab 12 Link kopieren Teilen

Ein Sieg, eine Wildcard - und direkt das nächste TV-Abenteuer: Jessica Zemer legt im Reality-TV gerade ein ordentliches Tempo vor. Noch bevor sie ins "Forsthaus Rampensau Germany" zieht, ist sie bei "Beauty & The Nerd" zu sehen.

5 Staffeln Beauty & The Nerd Hier alle Folgen anschauen In "Beauty & The Nerd" wagen sich die Nerds aus ihrer Komfortzone und lernen die für sie bislang fremde Welt der Beautys kennen. Doch nur wer als Team überzeugt, darf weiter vom Sieg, 50.000 Euro Preisgeld und einem Umstyling träumen. Verfügbar auf Joyn Link kopieren Teilen

Für die 26-Jährige ist die Teilnahme etwas Besonderes. In einem Instagram-Video schwärmt sie von einer "großen, großen Ehre" und verspricht den Zuschauer:innen einiges:

Es wird emotional, es wird explosiv, es wird lustig, es wird crazy. Jessica Zemer

Gedreht wurde bereits im Frühjahr auf Koh Samui in Thailand. Für Jessica eine Erfahrung, die sie in ihrem Video als "einmalige Experience" beschreibt.

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Rund 50.000 Euro für ihre Beauty-Eingriffe Dass Jessica bei "Beauty & The Nerd" auf der Seite der Beautys antritt, dürfte wenig überraschen. Kosmetik, Pflege und neue Trends scheinen in ihrem Leben eine große Rolle zu spielen. Gleichzeitig spricht sie offen darüber, dass sie ihr Aussehen mit verschiedenen Eingriffen verändert hat. Auf die Frage, wie viel Geld bereits in ihrem Körper steckt, antwortet sie im exklusiven "Beauty & The Nerd"-Interview knapp:

Mein ganzer Körper: 50.000! Jessica Zemer

Dazu zählen unter anderem Operationen an Brust und Nase, ein Brazilian Butt Lift sowie Fett-Absaugungen. Jessica selbst versteht die Veränderungen als Ausdruck ihrer persönlichen Selbstverwirklichung. Dabei geht es ihr bei "Beauty & The Nerd" allerdings nicht allein um Äußerlichkeiten. Sie möchte vor allem herausfinden, was hinter den Interessen und Leidenschaften der Nerds steckt.

Jessica Zemer will bei "Beauty & The Nerd" mit Klischees brechen Jessica Zemer startet derzeit im Reality-TV durch. Nach ihrem Sieg bei der "Realitystar Academy" ist sie nun bei "Beauty & The Nerd" zu sehen. Bild: Joyn

Zwei Lebenswelten treffen aufeinander - genau darin sieht Jessica den Reiz des Formats. Sie möchte Menschen kennenlernen, denen sie in ihrem Alltag möglicherweise nicht begegnet wäre, und bestehende Vorstellungen hinterfragen. Ihr Ziel für die gemeinsame Zeit mit ihrem Nerd formuliert sie klar:

Ich möchte meinem Nerd mitgeben, selbstbewusst zu sein, Neues auszuprobieren und sich nicht von Vorurteilen einschränken zu lassen. Jessica Zemer

Auch Jessica selbst wollte aus dem Experiment etwas mitnehmen. Nach ihrer Teilnahme blickt sie vor allem auf eine Erkenntnis zurück: Klischees sagen häufig wenig darüber aus, wie ein Mensch tatsächlich ist. So hat sie erlebt, dass Sympathie und Persönlichkeit nichts damit zu tun haben, ob jemand als Beauty oder Nerd wahrgenommen wird. Diese Offenheit möchte sie auch nach der Sendung beibehalten.

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Von der "Realitystar Academy" direkt zum nächsten Format Die aus Darmstadt stammende Influencerin und ausgebildete zahnmedizinische Fachangestellte nahm 2022 an der "Miss Germany"-Wahl teil. Danach folgten Auftritte unter anderem bei "Take Me Out", "First Dates Hotel" und "My Style Rocks". Vor allem in letzterem Format sorgte sie mit ihrer direkten, temperamentvollen Art immer wieder für Reibung - auch mit der Jury.

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Den großen Reality-Schub brachte 2026 schließlich "Die Realitystar Academy". Gemeinsam mit Lilli Lenssen setzte sich Jessica gegen die Konkurrenz durch. Als Belohnung bekamen beide eine Wildcard für die kommende Staffel von "Forsthaus Rampensau Germany". Dort müssen aus den früheren Konkurrentinnen Teamplayerinnen werden. Dass das nicht unbedingt ruhig ablaufen dürfte, machte Jessica bereits im Podcast "trashkurs" deutlich:

Wir ziehen da als Team ein, es geht darum, dass wir als Team funktionieren müssen, wir sind keine Einzelkämpfer. Jessica Zemer

Zuvor wartet auf das 26-jährige Reality-Sternchen allerdings erst einmal der große Nerd-Clash. In der "Beauty & The Nerd"-Villa dürfte es dabei auch mit der einen oder anderen Beauty zu Reibungen kommen. Wie sie sich schlägt, siehst du ab dem 27. August immer donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben und Joyn.