Gewissheit für Fans Nach langem Bangen um "Helene Fischer Show": ZDF sorgt endlich für Klarheit Aktualisiert: Vor 3 Stunden von C3 Newsroom 17:30 SAT.1 Niedersachsen und Bremen Stadiontour: Helene Fischer begeistert rund 40.000 Fans in Hannover Videoclip • 03:06 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Erst die Pause, dann neue Zweifel: Lange war offen, ob die "Helene Fischer Show" 2026 tatsächlich zurückkehrt. Jetzt gibt es für Fans endlich die ersehnte Nachricht vom ZDF.

Weihnachten ohne Helene Fischer? Nachdem ihre große Show 2025 ausfiel, stand lange die Frage im Raum, ob die Sängerin in diesem Jahr auf den traditionellen Sendeplatz zurückkehrt. Nun herrscht offenbar Klarheit: Die "Helene Fischer Show" soll 2026 wieder im ZDF zu sehen sein. Wie das Fachportal "schlagerpuls.com" berichtet, geht das aus einem Schreiben der ZDF-Zuschauerredaktion hervor. Damit dürften viele Fans aufatmen – denn zuletzt hatten erneut Spekulationen über einen möglichen Ausfall die Runde gemacht.

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Konzerte sorgten für neue Zweifel Grund dafür waren unter anderem Helene Fischers Pläne für den Dezember. Am 11. und 12. Dezember steht die Sängerin beim Ski-Opening in Schladming auf der Bühne. Das österreichische Portal "oe24.at" hatte unter Berufung auf einen TV-Insider berichtet, dass die beiden Auftritte die Vorbereitungen für die Weihnachtsshow erschweren könnten. Anfang August hielt sich auch das ZDF gegenüber "schlagerpuls.com" noch zurück. Demnach befinde man sich "momentan in Gesprächen". Ganz überraschend kommt die positive Nachricht allerdings nicht. Bereits im Juni hatte ZDF-Unterhaltungschef Oliver Heidemann im Gespräch mit "DWDL" Hoffnung gemacht. Auf die Zukunft der Weihnachtsshow angesprochen, erklärte er:

Für Helene Fischer sieht es gut aus. Oliver Heidemann

2025 setzte die Weihnachtsshow aus Für Fans ist die Nachricht besonders erfreulich, weil sie bereits ein Jahr auf die beliebte Weihnachtstradition verzichten mussten. 2025 hatte Helene Fischer nach der Geburt ihrer zweiten Tochter angekündigt, dass ihre Show pausiert. Damals wandte sie sich selbst an ihre Fans und erklärte: "Viele von euch haben sicher auch schon die 'Helene Fischer Show' gewartet – und umso schwerer fällt es mir, euch sagen zu müssen, dass es 2025 keine geben wird." Nun soll also das Comeback folgen. Traditionell läuft die "Helene Fischer Show" am ersten Weihnachtsfeiertag und lockt ein Millionenpublikum vor die Fernseher. Ob das ZDF auch 2026 am 25. Dezember festhält, ist allerdings noch nicht offiziell bekannt. Auch Gäst:innen und Termine für die Aufzeichnung stehen bislang aus.

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