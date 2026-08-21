Neue Hinweise Nach ZDF-Doku: Kehren Prinz Harry und Meghan nach England zurück? Aktualisiert: Vor 1 Stunde von Annalena Graudenz :newstime Harry und Meghan kehren zurück Videoclip • 26 Sek • Ab 12 Link kopieren Teilen

Diese Nachricht dürfte selbst Royal-Expert:innen überraschen. Ausgerechnet Prinz Harry und Herzogin Meghan sollen schon bald zurück nach England ziehen. Und das, nachdem ihr "Megxit" vor sechs Jahren zum Bruch mit der königlichen Familie führte.

Seit Harry und Meghan 2020 entschieden haben, ihren royalen Verpflichtungen und der britischen Königsfamilie den Rücken zu kehren, um in Kalifornien ein neues Leben zu beginnen, herrscht offiziell Eiszeit. Vor allem zwischen den Brüdern Harry und William. Doch das könnte sich eventuell schneller ändern, als erwartet.

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Harry und Meghan sollen noch im August umziehen Passend dazu zeigte das ZDF kürzlich die Dokumentation "ZDF Royal: Kommt Harry zurück?" - eine Frage, die plötzlich aktueller ist denn je. Laut britischer Medien sollen Harry, Meghan und ihre Kinder Archie und Lilibet bereits bis Ende August ihren Wohnsitz nach Großbritannien verlegen. Statt in einem königlichen Anwesen soll die vierköpfige Familie jedoch in einer privaten Wohnung außerhalb Londons unterkommen. Auch für Archie und Lilibet ändert sich damit einiges. Beide Kinder sollen bereits an einer britischen Schule angemeldet worden sein und dort im September ins neue Schuljahr starten. Eine Rückkehr in den aktiven Dienst der Krone ist mit dem angeblichen Umzug allerdings nicht verbunden. Harry und Meghan werden wohl auch künftig keine offiziellen Termine im Namen des Königshauses übernehmen. Ihr einstiger Rückzug als "Working Royals" bleibt damit bestehen.

Steckt dahinter die Versöhnung mit König Charles? Der für die Öffentlichkeit überraschende Umzug kommt nach den jahrelangen Familienstreitereien zwischen den verschiedenen Mitgliedern der Royals unerwartet. Seit dem viel diskutierten "Megxit" folgte ein öffentlicher Konflikt dem nächsten. In Interviews erhoben Harry und Meghan schwere Vorwürfe gegen das Königshaus, später legte der Prinz in seinen Memoiren "Spare" sogar noch einmal nach. Zuletzt gab es jedoch Anzeichen für eine vorsichtige Annäherung zwischen Harry und seinem Vater. König Charles III. soll von den Umzugsplänen seines Sohnes allerdings auch erst vor wenigen Tagen erfahren haben. Berichten zufolge freue sich der Monarch jedoch über die Aussicht, Harry und dessen Familie künftig häufiger privat sehen zu können.

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