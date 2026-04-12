Die Schauspielerin privat "Rosamunde Pilcher"-Star Clelia Sarto: Sie war Babysitterin bei Til Schweiger Veröffentlicht: Vor 30 Minuten von teleschau Clelia Sarto ist Stammgast beim Deutschen Filmpreis (im Foto bei der Gala 2025). Bild: 2025 Getty Images/Andreas Rentz

Clelia Sarto ist eines der bekanntesten Gesichter der deutschen TV- und Filmbranche. Im neuen "Rosamunde Pilcher"-Film ist sie Gaststar. Angefangen hat sie als junger Twen in einem Kult-Film der 90er-Jahre.

Heute, 20:15 Uhr • Rosamunde Pilcher Wo Liebe aufhört und wo sie beginnt Verfügbar auf Joyn 90 Min Erinnerung Link kopieren Teilen

Bald hat sie die 100 voll Laut Branchendienst "IMDb" ist die Hauptrolle in "Rosamunde Pilcher: Wo Liebe aufhört und wo sie beginnt" Clelia Sartos 96. Beteiligung an einer Film- oder TV-Produktion. Der Film, Sartos bereits dritter Einsatz in den Wohlfühlstories nach der britischen Bestsellerautorin (1924-2019). Die 1973 in Oldenburg geborene Sarto debütierte 1993 in einer Kleinrolle in "Evelyn Hamanns Geschichten aus dem Leben". Eigentlich wäre sie gerne Köchin geworden. Diese Leidenschaft entdeckte sie in der Pizzeria "Venezia", die ihre italienischen Eltern an der Haarenstraße in Oldenburg führten. Dann aber wollte sie doch lieber eine Gesangsausbildung machen - und dann kam das Faible für die Schauspielerei. Und irgendwann kam Til Schweiger ins Spiel.

Lang lang ist's her: Die Darsteller:innen der "Lindenstraße" 1998 (u.a. Clelia Sarto, 5.v.l.). Bild: picture-alliance / dpa

Mit der "Lindenstraße" feierte Clelia Sarto ihren Durchbruch Sarto verließ Oldenburg mit Anfang 20 und studierte in Köln an der Musicalschule. Nebenbei jobbte sie - als Babysitterin im Haus des Jungschauspielers Til Schweiger, der damals gerade den frühen Ruhm als Jo Zenker in der "Lindenstraße" in eine solide Karriere ummünzte. Sarto verstand sich nicht nur mit den Schweiger-Kids Valentin und Luna gut, sondern auch mit Til und seiner Frau Dana. Und hatte plötzlich, wie Dana, eine Nebenrolle in Schweigers erstem großen eigenen Film "Knockin' On Heaven's Door" (1997). Außerdem wurde sie 1997 für die "Lindenstraße" gecastet. Die Rolle der Daniela Schmitz spielte Sarto zwei Jahre lang und über 130 Folgen hinweg - sie bescherte ihr den Durchbruch. Danach ging es stetig aufwärts, Sarto etablierte sich im Business, spielte erstmals in "Rosamunde Pilcher" (2000), war in Filmen wie "Nachts im Park" (2002) mit Heino Ferch und dem jungen Matthias Schweighöfer sowie zweimal im "Tatort" zu sehen. 2004 folgte in "Schöne Frauen" neben "WaPo Bodensee"-Star Floriane Daniel ihre erste Hauptrolle. Sie war lange in Serien (etwa 51 Folgen lang in "Dr. Klein") zu sehen. 2014 spielte sie ein weiteres Mal neben Til Schweiger in "Honig im Kopf". 2006 musste sie ein bisschen kürzertreten. Denn da kam Luna zur Welt, ihre gemeinsame Tochter mit Ehemann Alexander Jovanovic. Sie und ihr Schauspielkollege ("Die Heiland - Wir sind Anwalt") sind seit fast 25 Jahren verheiratet und leben in Berlin. Sie lernten sich kennen, weil sie in derselben Schauspielagentur waren. 2020 spielten beide in einer Folge der ZDFneo-Serie "Liebe. Jetzt!" mit - und zwar als sich streitendes Paar.

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Tochter drängte Clelia Sarto zu "Maxton Hall"-Rolle Clelia Sarto ist 52 Jahre alt und besser im Geschäft denn je. Zuletzt hatte sie eine Hauptrolle im Fernsehfilm "Ingo Thiel - Die Frau ohne Gesicht" (neben Heino Ferch) und die zweite weibliche Hauptrolle in dem neuen Serien-Format "Einfach Elli", in dem sie die Mutter der Titelheldin Elli (Klara Deutschmann) spielt. Wenn ausreichend Zuschauer:innen die zwei Pilot-Folgen gut fanden, könnte Elli in Serie gehen. In Serie ist schon "Maxton Hall - Die Welt zwischen uns". In der Serie verkörpert Sarto die Rolle von Cordelia Beaufort, der Mutter des Protagonisten James (Damian Hardung). Mit dem Engagement konnte Sarto sogar ihre Tochter beeindrucken. "Als das Angebot kam, hatten wir eigentlich gerade unseren Sommerurlaub geplant, und sie war erst wütend, dass ich wieder absagen musste", erzählte Sarto in einem Interview mit "Gala". "Als ich ihr dann sagte, wie das Projekt heißt, rief sie: 'Mama! Das musst du unbedingt machen!' Sie und ihre Freundinnen hatten die 'Save'-Romane von Mona Kasten gelesen." Luna kann sich freuen, denn Mama wird auch in der dritten Staffel mit von der Partie sein. Vorher dürfte Sarto noch das Projekt "Die Jägerin" abdrehen. Der Krimi mit Nadja Uhl wird seit März gedreht.

Clelia Sarto tanzt Tango im eigenen Wohnzimmer Ihr Privatleben hält Sarto weitgehend unter Verschluss. Einst offenbarte sie in einem Interview, dass sie und ihr Mann seit 20 Jahren getrennte Schlafzimmer haben. "Dann können wir uns jeden Tag neu begegnen", erzählten beide in einem Gespräch mit "Bild". In dem Interview schilderten sie auch, wie sie sich erstmals bei einem Berlinale-Empfang trafen - und beide den Eindruck hatten, der jeweils andere sei arrogant. Das sagte Alexander Jovanovic danach auch einem Freund, der ihn fragte, wie er denn "die Sarto" empfunden habe: "Arrogant. Aber ich werde sie heiraten!" Er hielt Wort. Beide verbindet neben der Tochter und dem Beruf vor allem eine Passion: der argentinische Tango. Dafür treffen sie sich sogar regelmäßig im Wohnzimmer zum Tanzen, wie sie berichteten. Sarto macht gerne Sport. Früher keuchte sie regelmäßig auf dem Spinning-Fahrrad zu Hardcore-Techno, heute entspannt sie eher bei Yoga. "Ich lernte liebevoll mit meinem Körper und Geist umzugehen", schilderte sie im Interview mit "Heyday Magazine". Sarto, die neben sechs Sprachen auch Grundkenntnisse in der Gebärdensprache hat, ist sportlich vielseitig aktiv: Basketball, Fußball, Volleyball und Tischtennis hat sie ebenso drauf wie Roll- und Schlittschuhlaufen oder Skateboarden. Und Schwimmen und Reiten. Und Pilates. Außerdem ist sie ein musischer Mensch. Sie hatte Gesangsunterricht bei Steven Memel aus Los Angeles, hat eine Mezzosopran-Stimmlage und nutzt diese auch für die Genres Rockpop, Soul, Chanson und A Capella, hat aber auch Jazz oder Heavy Metal im Stimmrepertoire.