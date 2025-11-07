Unerwartete TV-Rückkehr
Sensation! Thomas Gottschalk doch wieder in ZDF-Samstagabend-Show
Der ehemalige "Wetten, dass..?"-Moderator Thomas Gottschalk kehrt in einer neuen Rolle zum ZDF zurück. Als Experte für Film und Fernsehen mischt er eine beliebte Quizshow auf.
Thomas Gottschalk ist zurück: In der neuesten Ausgabe der beliebten ZDF-Sendung "Der Quiz-Champion" feiert der 75-jährige Entertainer sein Comeback bei seinem früheren Sender. Nach seiner Ära als Moderator von "Wetten, dass..?" kehrt Gottschalk nun nicht als Gastgeber, sondern in einer neuen Rolle zurück. Er gehört erstmals zum fünfköpfigen Expertenteam der Show, die am Samstagabend, dem 8. November, ausgestrahlt wird. Das kommt durchaus überraschend, schließlich hatte die TV-Legende erst im Mai diesen Jahres seinen Rückzug vom "Samstagabend-Entertainment" erklärt.
In "Der Quiz-Champion" haben die Kandidat:innen die Chance, 100.000 Euro zu gewinnen - wenn sie die klügsten Köpfe in fünf Themenbereichen besiegen. Johannes B. Kerner bleibt wie gewohnt Moderator der Sendung und führt durch den spannenden Wissensmarathon. Doch mit Gottschalk als prominenter Fachkraft für Film und Fernsehen erhält die Show eine besondere Note.
Nicht nur Gottschalk: Prominente Unterstützung beim Wissensmarathon
Neben Thomas Gottschalk sind weitere bekannte Persönlichkeiten Teil des Expertenteams: Jürgen von der Lippe bringt seine Expertise in Literatur und Sprache ein, während Wigald Boning sein Wissen in Geografie teilt. Die Sportjournalistin Katrin Müller-Hohenstein übernimmt den Bereich Sport, und Barbara Hahlweg punktet mit ihrem Wissen über Zeitgeschehen. Gemeinsam bilden sie ein vielseitiges Team, gegen das die Kandidat:innen antreten müssen.
Die Herausforderung für die Teilnehmenden ist klar: In jeder Kategorie gilt es, mehr Fragen richtig zu beantworten als das jeweilige Fachpersonal. Wer alle Duelle gewinnt, hat die Chance auf den Hauptpreis von 100.000 Euro.
