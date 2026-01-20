15. Staffel läuft
Wenn Erinnerungen nicht zusammenpassen: Doppelrolle sorgt für Logikfehler bei "Frühling"
Veröffentlicht:von C3 Newsroom
In der neuen "Frühling"-Folge steht Katja Baumann vor einem privaten Wendepunkt. Ein Rückblick soll Vergangenheit und Gegenwart verbinden. Doch dabei entsteht ein erzählerischer Bruch.
Seit dem 18. Januar beschäftigen sich die Zuschauer:innen wieder mit den täglichen Herausforderungen der Dorfhelferin Katja Baumann (Simone Thomalla). In der "Frühling"-Episode "Wenn alle schweigen" taucht ein Ausflug in ihre Vergangenheit auf - mit nicht ganz schlüssigen Folgen.
Bereits seit 10. Januar ist die "Frühling"-Folge in der ZDF-Mediathek abrufbar. Im Fokus steht ein emotionaler Wendepunkt im Leben von Katja Baumann: Dass es zwischen ihr und Dr. André Fabiansky funkt, war schon länger klar. Jetzt entscheidet sie sich für ein Date.
Diese Film-Highlights mit Simone Thomalla kannst du auf Joyn streamen:
Rückblick mit Haken
Allerdings birgt die Story ein erzählerisches Problem: Fabiansky-Darsteller Gabriel Raab trat schon in der allerersten Folge von "Frühling" auf - als Krankenpfleger. Während dem Date erinnern sich Katja und André, sich damals bereits im Krankenhaus über den Weg gelaufen zu sein.
Rätselhafter Logikfehler
Von der Anzahl der Jahre her könnte der Ausflug in die Vergangenheit passen, schließlich dauert die Ausbildung zum Arzt einige Jahre. Allerdings erklärt der Rückblick nicht, warum Dr. Fabiansky damals Max hieß und jetzt André. Der Zusammenhang bleibt offen. Doch wer weiß - der Arzt in "Frühling" ist schließlich auch noch in andere Geheimnisse verwickelt.
Gabriel Raab ist vielen bekannt
Fabiansky-Darsteller Gabriel Raab ist nicht nur in Frühling zu sehen. Auch anderweitig trat er bereits in zahlreichen Engagements auf, wie unter anderem in "Die Bergretter", "Die Chefin", "Der Alte", "Tatort" und vielen weiteren Serien.
Wie und ob seine Doppelrolle in "Frühling" aufgelöst wird, wird sich in den weiteren Folgen zeigen. "Frühling" läuft immer sonntags um 20:15 Uhr im ZDF und Livestream auf Joyn. In der ZDF-Mediathek sind sie schon vorab zu sehen
Mehr entdecken
Fußball-Legende
Gastauftritt bei "Sturm der Liebe": Mario Basler spielt Talentscout
Beim "Promi-Büßen" auf Platz 9
Bauernhof, Promi-Büßen, Dschungelcamp: Patrick Romer im Porträt
Reality Liebe mit Happy End
"Forsthaus Rampensau"-Paar Carina & Chika: Jawort nach der Show
Insta-Fragerunde sorgt für Gesprächsstoff
Emmy Russ spricht über Aleks' fragliche Beziehungs-Vorstellungen
Welche Seite zeigt sie dieses Mal?
Rückblick: Die 5 heftigsten Ausraster von Emmy Russ
Reality-TV-Star im Porträt
Gina-Lisa Lohfink: Vom GNTM-Model zur Drama-Queen