Umwelt-Doku abgesetzt
"Wirf Hirn vom Himmel!": Hannes Jaenicke rechnet nach ZDF-Aus mit dem Sender ab - und mit der Jugend
Veröffentlicht:von Peter Falan Picha
Seine Doku-Reihe "Im Einsatz für ..." lief über 15 Jahre im ZDF, doch nun ist Schluss. In einem Interview zeigte sich der Schauspieler Hannes Jaenicke darüber verärgert – und findet deutliche Worte, nicht nur zur Entscheidung des Senders.
Hannes Jaenicke ist sauer: Nach mehr als anderthalb Jahrzehnten hat das ZDF seine Doku-Reihe "Im Einsatz für …" überraschend abgesetzt. Nun macht der Schauspieler und Umweltaktivist seinem Ärger in einem Interview öffentlich Luft – und rechnet dabei nicht nur mit dem Sender ab.
Hannes Jaenicke auf Joyn
"Traumschiff" ja, Umwelt-Doku nein?
In einem Interview mit dem "Berliner Kurier", das am Rande der Veranstaltung "ARD Blue Hour" geführt wurde, erklärt Jaenicke laut "Focus", dass er das Format gerne weitergeführt hätte. Umweltthemen seien derzeit jedoch offenbar nicht mehr gefragt. Dabei kann sich der 65-Jährige eine Spitze gegen seinen langjährigen Arbeitgeber nicht verkneifen:
Das 'Traumschiff' fährt weiter und meine kleine Sendung wird abgesetzt?
Jaenicke verweist darauf, dass seine Reihe über Jahre hinweg erfolgreich gewesen sei. "Die Quoten waren hervorragend, die Klickzahlen waren sensationell. Wir haben mehr Preise gewonnen als irgendeine andere Doku-Reihe", sagt er. Dennoch wurde "Im Einsatz für …" nach rund 15 Jahren eingestellt.
Zuletzt erreichte die Sendung laut Bericht rund 1,40 Millionen Zuschauer:innen um 22.15 Uhr, was einem Marktanteil von etwa 9,8 Prozent entsprach.
Jaenicke rechnet mit junger Generation ab
Doch Jaenickes Frust richtet sich nicht nur gegen Programmentscheidungen. Vielmehr beklagt er ein schwindendes Interesse an Umwelt- und Tierschutz – und macht dafür vor allem junge Menschen verantwortlich. Beim Blick auf Entwicklungen wie steigenden Fleischkonsum oder das Comeback von Pelzmänteln wird er deutlich.
"Ich denke, das hat mit dem Social-Media-Konsum zu tun und einer absoluten gewissenlosen Verantwortungslosigkeit. Tut mir leid, ich habe leider keine netten Worte dafür", sagt Jaenicke. Soziale Medien würden die Generation "dumm" machen: Die Menschen würden nicht mehr nachdenken und hätten "den moralischen Kompass verloren".
Da fällt mir nur ein Satz ein: Lieber Gott, wirf Hirn vom Himmel!
Jaenicke: "Leidensdruck muss steigen"
Für Jaenicke steckt hinter all dem ein größeres Problem: Umwelt- und Klimathemen würden aktuell nicht mehr die Aufmerksamkeit bekommen, die sie bräuchten. Er zieht daraus ein düsteres Fazit – und glaubt nicht daran, dass Einsicht aus Vernunft entsteht.
"Ich glaube, der Leidensdruck muss steigen! Wir kapieren es erst, wenn wir unser Essen vergiften, wenn wir absaufen, wenn Brandenburg völlig austrocknet und wenn die Meeresspiegel weiter ansteigen", sagte Jaenicke.
Der Mensch funktioniert nur unter Leidensdruck. Das ist die traurige Wahrheit.
Jaenicke moderiert seine Naturreportagen im ZDF seit 2008 und machte sich dabei immer wieder zum Anwalt bedrohter Tierarten und Ökosysteme. Themen waren unter anderem Wölfe, Schweine, Lachse, Nashörner und Delfine. Jährlich erschien eine neue Ausgabe der Doku-Reihe – bis jetzt. Dabei äußerte Jaenicke regelmäßig auch gesellschaftliche Kritik, etwa an hohem Fleisch- und Fischkonsum oder an skrupellosen wirtschaftlichen Praktiken.
Film-Highlights mit Hannes Jaenicke
Mehr entdecken
Neue Folge
Tödliche Konkurrenz: "Ein starkes Team" ermittelt im Abschleppbusiness
Kiez-Kult im Fernsehen
Olivia Jones bekommt eigenen ZDF-Film: Alle Infos zu "Olivia"
15. Staffel läuft
"Frühling"-Zuschauer irritiert: Doppelrolle sorgt für Logikdiskussionen
Neue Ära im ZDF-Dauerbrenner
Wird dieser "SOKO Leipzig"-Star die Nachfolge von Marco Girnth? ZDF trifft Aussage
Krimi-Fans müssen warten
"SOKO Leipzig" verschiebt Sendetermin: Neue Folge im Herbst
Hinter den Kulissen
"Der Bergdoktor": Diese Drehorte sind einen Besuch wert
Mit Golo Euler und Emily Cox
"Thüringenkrimi": So schlagen sich die neuen Stars in "Gerechtigkeit"
Schauspieler und Glaubensanhänger
Jonathan Hutter privat: Das macht den "Chefin"-Star wütend
„Ein sehr uneitler Moment"
Franziska Weisz verliebte sich bei "Die Bergretter"