"Küchenschlacht XXL" Zora Klipp: Ist die ZDF-Moderatorin und Köchin vergeben? Aktualisiert: Vor 46 Minuten von C3 Newsroom Zora Klipp, Moderatorin bei "Die Kücheschlacht". Bild: APress

"Die Küchenschlacht XXL" ist endlich zurück! Am 15. April geht es damit auch für Moderatorin Zora Klipp wieder vor die Kamera. Doch wie läuft es bei ihr eigentlich privat?

Zora Klipp gehört zu den wohl bekanntesten Gesichtern der deutschen Koch- und Fernsehlandschaft. Spätestens durch ihre Auftritte in "Die Küchenschlacht" hat sie sich eine große Fan-Gemeinde aufgebaut. Während es im Rahmen des Formats am 15. April für sie wieder vor die Kamera geht, fragen sich viele Zuschauer:innen: Wie steht es eigentlich um ihr Privatleben - und ist die beliebte Koch-Moderatorin vielleicht sogar vergeben?

Zora Klipp: Das wissen wir über ihre Beziehung Kurz vorweg: Zora Klipp ist nicht verheiratet - zumindest noch nicht. Seit mehreren Jahren lebt die Moderatorin in einer festen Beziehung, wie sie unter anderem im Podcast "Doppelrahmstufe" verraten hat. Ihr Partner heißt Philipp, die beiden sind seit 2023 sogar verlobt. Ob sie mittlerweile geheiratet haben, ist nicht bekannt. Doch es gibt große Neuigkeiten: Zora und Philipp sind mittlerweile Eltern geworden! Im Juli 2025 brachte die Moderatorin ihr erstes Kind zur Welt.

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