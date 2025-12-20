10 Years Younger: Das Beauty Makeover
Folge 17: Adeline & Lisa
43 Min.Folge vom 20.12.2025Ab 12
Adeline ist es gewohnt, ihre Weiblichkeit unter einer Uniform zu verstecken. Deshalb mangelt es der Justizvollzugsbeamtin auch an Selbstbewusstsein. Kann ein intensives Beauty-Makeover eine neue Seite der 45-Jährigen zum Vorschein bringen? Bei Sechsfach-Mama Lisa bleibt das eigene Wohlbefinden oft auf der Strecke. Nachdem nun ihre Kinder aus dem Haus sind, möchte die 54-Jährige sich endlich Zeit für sich nehmen und in ihr Äußeres investieren.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
10 Years Younger: Das Beauty Makeover
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Gesundheit, Reality
Produktion:GB, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ALL3MEDIA International