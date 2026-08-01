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100 % Hotter - Weniger ist mehr

Weniger Ken mehr Klasse

sixxStaffel 1Folge 3vom 09.08.2026
Weniger Ken mehr Klasse

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Folge 3: Weniger Ken mehr Klasse

44 Min.Folge vom 09.08.2026Ab 12

Der 21-jährige Jordan trägt von allem viel zu viel: Selbstbräuner, Haarspray und Make-Up. Die Experten wollen dieses junge Ken-Look-Alike in einen elegant-subtilen Herzensbrecher verwandeln.

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