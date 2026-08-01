Weniger Ken mehr KlasseJetzt kostenlos streamen
100 % Hotter - Weniger ist mehr
Folge 3: Weniger Ken mehr Klasse
44 Min.Folge vom 09.08.2026Ab 12
Der 21-jährige Jordan trägt von allem viel zu viel: Selbstbräuner, Haarspray und Make-Up. Die Experten wollen dieses junge Ken-Look-Alike in einen elegant-subtilen Herzensbrecher verwandeln.
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100 % Hotter - Weniger ist mehr
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Mode/Fashion, Reality
Produktion:GB, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-3: Fremantle Media Enterprises Ltd.
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