Weniger Schock mehr RockJetzt kostenlos streamen
100 % Hotter - Weniger ist mehr
Folge 4: Weniger Schock mehr Rock
43 Min.Folge vom 09.08.2026Ab 12
Die 23-jährige Friseurin Jodie trägt in der Arbeit gerne knappe Klamotten und lockt daher viele Männer in den Salon, die ihre Kurven bewundern. Jodie hatte jedoch noch nie einen Freund und ihre Chefin Adele glaubt, dass ihr offenherziges Styling die falschen Männer anzieht.
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100 % Hotter - Weniger ist mehr
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Mode/Fashion, Reality
Produktion:GB, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-3: Fremantle Media Enterprises Ltd.
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