Weniger Punk mehr PowerJetzt kostenlos streamen
100 % Hotter - Weniger ist mehr
Folge 6: Weniger Punk mehr Power
44 Min.Folge vom 16.08.2026Ab 12
Die 20-jährige Tasmin ist eine sehr auffällige Person: Sie ist Punk und trägt einen regenbogenfarbenen Mohawk. Außerdem hat sie Albinismus. Die Blicke der Leute auf der Straße sind ihr also sicher. Doch Tas will nicht durch ihr extremes Aussehen auffallen und lässt sich von den Profis ein beeindruckendes Makeunder verpassen.
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100 % Hotter - Weniger ist mehr
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Mode/Fashion, Reality
Produktion:GB, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-3: Fremantle Media Enterprises Ltd.
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