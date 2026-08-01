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100 % Hotter - Weniger ist mehr

Weniger Punk mehr Power

sixxStaffel 1Folge 6vom 16.08.2026
Weniger Punk mehr Power

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Folge 6: Weniger Punk mehr Power

44 Min.Folge vom 16.08.2026Ab 12

Die 20-jährige Tasmin ist eine sehr auffällige Person: Sie ist Punk und trägt einen regenbogenfarbenen Mohawk. Außerdem hat sie Albinismus. Die Blicke der Leute auf der Straße sind ihr also sicher. Doch Tas will nicht durch ihr extremes Aussehen auffallen und lässt sich von den Profis ein beeindruckendes Makeunder verpassen.

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