100 % Hotter - Weniger ist mehr
Folge 5: Weniger Drag, mehr Ich
44 Min.Folge vom 16.08.2026Ab 12
Der 22-jährige Thomas präsentiert sich gerne als Frau, doch sein Look lässt sich leider nicht mit seinem Liebesleben vereinbaren - er hat nämlich keins. Der junge Mann ist auf der Suche nach einem festen Partner und bereit, sich dafür ein Makeunder verpassen zu lassen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
100 % Hotter - Weniger ist mehr
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Mode/Fashion, Reality
Produktion:GB, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-3: Fremantle Media Enterprises Ltd.
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren