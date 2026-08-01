Weniger billig mehr BeyoncéJetzt kostenlos streamen
100 % Hotter - Weniger ist mehr
Folge 8: Weniger billig mehr Beyoncé
43 Min.Folge vom 23.08.2026Ab 12
Die 20-jährige Takeisha bezeichnet ihren Look als "Goth-inspiriert" und trägt knappe Fetzen, schwarzen Lippenstift und eine schwarze Langhaar-Perücke. Ihr Cousin Pete hat sie für ein Make-Under angemeldet und verrät den Experten, dass Takeisha eine große Bewunderin von Beyoncés Look ist. Nun ist der Auftrag klar!
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100 % Hotter - Weniger ist mehr
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Mode/Fashion, Reality
Produktion:GB, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-3: Fremantle Media Enterprises Ltd.
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