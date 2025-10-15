100 TAGE AUTARK
Folge 1: Tag 1: Start im Dauerregen
19 Min.Ab 12
Die Real Life Guys haben sich sechs Monate auf dieses Experiment vorbereitet: 100 Tage lang wollen sie sich nur von dem ernähren, was sie selber angebaut und geerntet haben oder in der Natur finden. Tag 1 jenseits der Zivilisation beginnt mit beinhartem Dauerregen. Dringlichste Aufgabe: Die beiden brauchen einen wetterfesten Unterstand.
100 TAGE AUTARK
12
