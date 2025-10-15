100 TAGE AUTARK
Folge 6: Tag 6: Mission Blockhaus
18 Min.Ab 12
Die Real Life Guys haben die ersten Tage im Wald hinter sich und sehnen sich nach einem trockenen Unterschlupf, der richtig geheizt werden kann. Folgerichtig wird das Fundament für ihr Blockhaus gelegt und die ersten Stämme verbaut. Fazit: "Gibt es etwas Anstrengenderes als ein Blockhaus zu bauen …?"
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
100 TAGE AUTARK
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© The Real Life Guys GmbH