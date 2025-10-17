Tag 16: Ich mache Tinte aus Pilzen und male ein Bild!Jetzt kostenlos streamen
100 TAGE AUTARK
Folge 16: Tag 16: Ich mache Tinte aus Pilzen und male ein Bild!
27 Min. Ab 12
Es hat die ganze Nacht geregnet und im Bunker steht wieder das Wasser. Dafür gibt es eine sehr schöne Challenge: Suche dir Farben in der Natur und male das Blockhaus so wie du es dir vorstellst. Die ganz akute Kalorien-Challenge: Kriegt man Unterzucker mit Salat und Brennnesseln in den Griff? Und wie viel müsste man davon essen, um den Tagesbedarf zu decken?
