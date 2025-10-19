100 TAGE AUTARK
Folge 18: Tag 18: Der erste Durchhänger
23 Min.Ab 12
40 Nüsse am Tag reichen leider nicht um fit und gesund zu bleiben. Bei dem riesigen Konsum ist es allerdings kein Wunder, dass die Vorräte sich schon dem Ende neigen. Johannes macht sich auf den Weg in den Wald, um für Nachschub zu sorgen - und der Spaziergang lohnt sich!
100 TAGE AUTARK
Genre:Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© The Real Life Guys GmbH