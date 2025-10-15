100 TAGE AUTARK
Folge 3: Tag 3: Fast Food autark
16 Min.Ab 12
Die Tages-Challenge klingt doch echt nach Belohnung: Die Real Life Guys dürfen sich Pommes zum Essen machen. Kartoffeln und wertvolles Meersalz gibt's im Lager. Sonnenblumenkerne liefern das Öl. Ob das klappt mit autarkem "Fast Food"?
