Tag 2: Brennnesseln zum Frühstück haben einen "ganz eigenen" GeschmackJetzt kostenlos streamen
100 TAGE AUTARK
Folge 2: Tag 2: Brennnesseln zum Frühstück haben einen "ganz eigenen" Geschmack
25 Min.Ab 12
Die Real Life Guys haben die erste Nacht auf dem "Acker" überstanden - und sogar ganz gut geschlafen. Auf dem Programm stehen: Klamotten trocknen, Brennnesseln fürs Frühstück sammeln und kochen. Wie der Geschmackstest ausfällt, und was die Tages-Challenge "Zurück zur Natur" für die RLG bedeutet, erfahrt ihr in dieser Folge.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
100 TAGE AUTARK
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© The Real Life Guys GmbH