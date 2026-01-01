Zum Inhalt springenBarrierefrei
Back to Blockhaus: Ein letztes Mal

Folge 73: Back to Blockhaus: Ein letztes Mal

16 Min.Ab 12

Johannes kehrt ein letztes Mal zu seinem selbstgebauten Blockhaus zurück und will dort Fragen und Kommentare von Zuschauern beantworten. Er erzählt, dass er ein paar Dinge bereut, wie zum Beispiel kein Getreide angebaut zu haben oder die Tatsache, dass sie definitiv zu wenig Kartoffeln eingepflanzt haben. Die Kälte und das Wetter hingegen seien kein Problem gewesen.

