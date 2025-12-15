Alles hat ein Ende: Johannes blickt nochmal auf die Zeit zurückJetzt kostenlos streamen
100 TAGE AUTARK
Folge 75: Alles hat ein Ende: Johannes blickt nochmal auf die Zeit zurück
15 Min.Ab 12
Johannes blickt ein letztes Mal auf die Zeit bei "100 Tage autark" zurück und schwelgt in Erinnerungen. Außerdem bekommt er seine aktuellen Blutwerte mitgeteilt und geht zum ersten Mal mit einem Freund in einem Restaurant essen. Wie sich das wohl anfühlen wird? Und vor allem, ob ihm das Essen auch schmecken wird?
100 TAGE AUTARK
12
Copyrights:© The Real Life Guys GmbH